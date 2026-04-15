On són les escoles més contaminades de Catalunya?

Els alumnes catalans respiren aire contaminat. No és cap novetat, però un nou estudi d'Ecologistes en Acció mostra la magnitud del problema. El 95% dels centres escolars analitzats superen el llindar recomanat per l'Organització Mundial de la Salut mentre que més del 60% queden per sobre de la nova directiva europea que entrarà en vigor el 2030. Això sí, només una escola de Sabadell supera la concentració de NO2 permesa en la legislació actual.
Quasi 150 escoles analitzades
L'entitat ecologista realitza cada any un anàlisi de la contaminació dels entorns escolars. Ho fa amb el suport de pediatres i infermeres, a banda d'associacions de famílies d'alumnes (AFA). Enguany, s'ha pogut obtenir dades d'un total de 147 centres de 28 municipis, la xifra més elevada fins ara. "Hem evitat focalitzar-nos en l'àrea metropolitana de Barcelona i analitzar el màxim de ciutats petites i mitjanes", explica Dídac Navarro a Nació. En aquest sentit, el Vallès i el Camp de Tarragona apareixen com a punts negres per l'impacte del trànsit i la indústria en la qualitat de l'aire.
Els resultats tornen a mostrar una realitat clara: malgrat que la reducció de la contaminació fa que, en general, es compleixi l'actual límit de NO2 (40 µg/m3), hi ha un incompliment generalitzat dels valors que marca la nova directiva (20 µg/m3) i absolut de la recomanació de l'OMS, que considera l'aire contaminat a partir de 10. Aquests són els principals resultats de l'estudi:
- Mitjana de contaminació NO2: 21,9 µg/m3
- 140 escoles (95,2%) per sobre del llindar de l'OMS
- 90 escoles (61,2%) superen el màxim de la nova directiva
- 1 escola (0,7%) superen l'actual màxim legal
Aquestes són les úniques escoles analitzades que, segons els criteris de l'OMS, respiren un aire sa:
- Escola Montros Balaguer (Balaguer): 9,9 μg/m³
- Escola El Farell (Caldes de Montbui): 7,8 μg/m³
- CEIP Emili Carles (Castellar del Vallès): 5,9 μg/m³
- FEDAC Castellar (Castellar del Vallès): 5,7 μg/m³
- CEIP Josep Veciana (Perafort): 9,3 μg/m³
- Escola Ignasi Melé (Tossa de Mar): 7,6 μg/m³
- IE Tossa de Mar (Tossa de Mar): 7,7 μg/m³
"Són espais molt oberts, amb vegetació i lluny de carrers amb trànsit", explica el portaveu d'Ecologistes en Acció. Per contra, els nivells més alts es detecten a Mollet del Vallès (33,2 μg/m3), la Pobla de Mafumet (31,8 μg/m³3) i Granollers (30,1 μg/m3). "El Vallès té una gran exposició de la contaminació provocada pels vehicles de combustió", apunta Navarro. En la llista d'escoles més contaminades, també hi apareixen centres de Barcelona, Vilanova i la Geltrú així com Sant Feliu de Llobregat.
- Escola institut La Salut (Gran Via) (Sabadell): 40,7 μg/m³
- Escola El Cim (Vilanova i la Geltrú): 36,8 μg/m³
- Escola El Músic (Mollet del Vallès): 36,0 μg/m³
- Escola Ferrer i Guàrdia (Granollers): 35,5 μg/m³
- Col·legi Jardí (Granollers): 35,5 μg/m³
- Escola Sagart Cor Diputacio (Barcelona): 35,4 μg/m³
- Escola Fort Pienc (Barcelona): 35,1 μg/m³
- Mdp Bailén (Barcelona): 34,8 μg/m³
- Escola Pia Granollers Infantil i Primària (Granollers): 34,2 μg/m³
- Escola Granullarius (Granollers): 33,8 μg/m³
- Escola Salvador Espriu (Sant Feliu de Llobregat): 33,2 μg/m³
Contaminació més enllà de Barcelona
El doctor Ferran Campillo, de la Societat Catalana de Pediatria, destaca que aquesta campanya permet demostrar que els entorns escolars contaminats no es troben només a Barcelona i la seva àrea metropolitana, sinó que "afecta molts municipis de tot Catalunya". En aquest sentit, la concentració de NO2 està directament relacionat amb el trànsit motoritzat. "I aquest és l'aire que estan respirant els infants", afegeix.
Ecologistes en Acció alerta que la població infantil és especialment sensible a la contaminació atmosfèrica a causa de la seva elevada freqüència respiratòria, la seva alçada (més propera als tubs d'escapament) i la immaduresa dels seus sistemes respiratori i immunitari, essent l'NO2 un actiu immunodepressor. Per això, adverteixen que els nivells trobats d'aquest contaminant perjudiquen greument la salut dels infants, que passen bona part del dia als centres educatius.
Resultats similars al conjunt de l'Estat
Al conjunt de l'Estat s'han analitzat 412 centres educatius, centres de salut i zones especialment sensibles de 66 nuclis urbans de 10 comunitats autònomes en el marc d'aquesta campanya de ciència ciutadana. Els resultats del 2025 mostren que el 96% dels entorns analitzats no compleixen la recomanació de l'OMS i el 60% estan per sobre de la nova directiva. En canvi, només el 2% compleixen les recomanacions de l'OMS.