L'OMS manté en vuit els positius totals per hantavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha situat en deu els casos d'hantavirus pel brot en el creuer MV Hondius, vuit dels quals estan confirmats i dos són probables. Fins ara s'havia informat d'onze casos en total, però l'organització ha indicat aquest divendres que el passatger dels EUA, la prova del qual, d'entrada, no va sortir concloent,finalment ha resultat ser negatiu. En roda de premsa, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha reiterat que poden sorgir nous contagis perquè el període d'incubació és de sis setmanes, però ha ressaltat que "les mesures de control estan funcionant".
Està previst que la tripulació del creuer, que continuen sense símptomes, arribi als Països Baixos dilluns. L'OMS continua recomanant 42 dies de quarantena des de l'última exposició al virus, però deixa en mans de les autoritats de cada país com s'ha de realitzar l'aïllament i quant de temps ha de durar. Tot i això, tant Van Kerkhove com Adhanom han reiterat que el risc de contagi per a la població en general és baix.
Pel que fa al temps que pot romandre el virus al cos dels contagiats, la directora de prevenció ha admès que hi ha una evidència científica limitada, i que ho estan investigant. Així mateix, continuen treballant a esbrinar com i a on es van contagiar els dos primers positius, i com es va propagar el virus per dins del vaixell: "Les nostres prioritats són continuar fent un seguiment actiu de l'estat dels casos confirmats i sospitosos, continuar entenent millor l'epidemiologia d'aquest virus, i fomentar la col·laboració científica per a una atenció clínica òptima dels pacients infectats", ha subratllat el director general de l'OMS.
El passatger espanyol evoluciona favorablement
El passatger espanyol del creuer MV Hondius positiu per hantavirus es troba millor i ja està "gairebé asimptomàtic", ha assegurat la ministra de Sanitat, Mónica García. En declaracions a TVE, la ministra ha celebrat aquest divendres les "bones notícies", després que l'home, que té 70 anys, presentés dificultat respiratòria fa uns dies i necessités oxigenoteràpia. García ha assenyalat que l'home continua aïllat a l'hospital militar Gómez Ulla de Madrid i evoluciona favorablement.
La ministra ha explicat que es tracta d'una "bona notícia" perquè és quan hi ha símptomes quan el nivell de transmissió és més alt. Tot i això, ha remarcat que cal esperar que desapareguin del tot i continuar fent PCR fins que el resultat sigui negatiu. Quan això passi, el pacient passarà a seguir un altre protocol.