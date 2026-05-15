La pròrroga de les concessions del bus interurbà «oblida» l'atenció en català

Polèmica per la pròrroga de les concessions del bus interurbà, que es votarà aquesta setmana vinent al ple del Parlament. Plataforma per la Llengua ha reclamat que la pròrroga incorpori clàusules per garantir l'atenció en català, tal com ha exigit l'entitat a través de les xarxes socials. L'entitat denuncia que el text que ha de passar per la cambra ignora els drets lingüístics dels usuaris del transport públic i, per aquest motiu, ha iniciat converses amb els grups parlamentaris. Plataforma per la Llengua vol que es garanteixi "plenament" l'ús de la llengua catalana en l'atenció oral, escrita i digital i defensa que es tracta d'un "dret essencial". Les concessions afectades per la pròrroga fins al 2034 son les que presten empreses com Moventis, Sagalés, Monbus, Teisa o Alsa, entre altres.
Les actuals concessions d'autobusos interurbans acaben el 2028. De fet, ja són una pròrroga del 2003 de les realitzades en ple franquisme, majoritàriament a la dècada dels 60. Fins fa poc temps, tot apuntava a la convocatòria de concursos per tal d'adjudicar un servei cada vegada més utilitzat, entre altres, per les crisis de Rodalies. Finalment, el Govern ha optat per allargar les actuals sis anys més. Això sí, ho condiciona a un ambiciós pla de descarbonització: d'aquí a dos anys i mig el 75% dels vehicles hauran de ser elèctrics, híbrids, de gas o, en el pitjor dels casos, de baixes emissions. De fet, les empreses tenen tot just tres mesos per presentar les seves propostes per renovar les flotes. Qui no ho faci o no sigui prou ambiciós, podrà perdre les línies afectades que l'executiu trauria a concurs.