Les dues dones aïllades a Barcelona i Alacant tornen a donar negatiu per hantavirus

Les dues dones que estan aïllades en dos hospitals de Barcelona i Alacant que van estar en contacte amb l'holandesa que va acabar morint d'hantavirus han tornat a donar negatiu en la prova PCR. Totes dues podran continuar la quarantena a casa a partir del dissabte 23 de maig si tornen a donar negatiu en una nova prova, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. De moment, podran començar a rebre visites a partir d'aquest dilluns, sempre seguint els protocols de seguretat i prevenció establerts.
Pel que fa a la catalana, aquesta és la segona prova que se li realitza, després que dissabte passat ingressés a l'Hospital Clínic de Barcelona i li fessin la primera PCR. Segons el departament de Salut, continua asimptomàtica i en bon estat general. Tot i això, continuarà en situació de confinament i observació al Clínic "durant el període previst de seguiment preventiu" d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries.
D'altra banda, quant a la dona en observació a Alacant, aquesta és la quarta prova que resulta negativa, segons ha informat la Generalitat Valenciana. Aquesta també continuarà ingressada al mateix centre hospitalari i podrà rebre visites a partir de dilluns vinent. Segons ha detallat el govern valencià, les visites hauran de ser de familiars de primer grau i s'hauran de posar els EPIs adequats, tal com determina el protocol establert pel Ministeri de Sanitat. La dona, que va ingressar el divendres 8 de maig, es tornarà a sotmetre a una PCR el divendres 22 de maig i, si res canvia, dissabte podrà marxar a casa.
Pel que fa a les 14 persones -cinc de les quals catalanes- que viatjaven en el creuer afectat pel brot i que estan aïllats a l'hospital militar Gómez Ulla, també se'ls farà una nova prova PCR aquest dilluns, una setmana després de la primera. En cas que el resultat torni a ser negatiu, Sanitat ha informat que podran començar a sortir de les habitacions i accedir a les zones comunes de la planta. Alhora, podran rebre visites dels familiars "sempre sota les mesures de protecció i prevenció".
Cal recordar, però, que un dels espanyols sí que va donar positiu per hantavirus. La ministra de Sanitat, Mónica García, va informar aquest divendres que l'home de 70 anys evolucionava favorablement i que ja estava "gairebé asimptomàtic".
Hantavirus a Nació