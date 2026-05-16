Detinguts tres policies canadencs per agredir sexualment i pegar una prostituta a Barcelona

Tres homes, que són policies del Canadà, han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts policials a l'ACN. Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella. Dos dels implicats han sigut arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca.
Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs eren a Barcelona de vacances en un viatge organitzat amb altres persones. Aquest dimecres, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona. Aquesta es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
A causa de l'agressió, la dona va haver de rebre atenció mèdica per un tall profund a la cella i va presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per agressió sexual i lesions. Els agents van recopilar les declaracions de diversos testimonis i es van desplaçar fins a l'allotjament dels tres policies del Canadà. A l'hotel només van trobar dos dels sospitosos i els van detenir.
El primer policia, que anava de copilot al taxi i no hauria participat en l'agressió, es va resistir a la detenció i ja està en llibertat, però investigat per atemptat contra l'autoritat. El segon policia és el que hauria fet els tocaments a la dona i el jutjat de guàrdia va decretar ahir divendres el seu ingrés a la presó -eludible sota fiança- acusat d'un delicte d'agressió sexual sense penetració.
Pel que fa al tercer home, que és el responsable del cop de puny, estava en parador desconegut i els Mossos d'Esquadra van activar l'alerta per localitzar-lo. Després de 48 hores, la Guàrdia Civil el va interceptar ahir divendres a Palma de Mallorca, on també va ser arrestat acusat d'un delicte de lesions. Segons informa El Periódico, va passar a disposició del Jutjat de Violència sobre la Dona número 4 de Palma, que va decretar la llibertat amb càrrecs del policia canadenc i la retirada del passaport amb una fiança de 3.000 euros.