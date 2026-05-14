Busquen un home noruec que va desaparèixer al Maresme fa 20 anys

El periodista i presentador de televisió noruec Jens Christian Nørve ha fet una crida a les xarxes socials per localitzar el seu compatriota Odd Gunnar Isdal, desaparegut al Maresme el 2006. Es tracta d'un viatger que vivia a l'aire lliure i acampava a les zones boscoses del litoral i prelitoral barceloní, i que ara tindria 67 anys.
Nørve ajuda la família a trobar-lo en un últim intent desesperat que ha adquirit certa rellevància mediàtica a Noruega. Tal com explica la periodista Tura Soler a El Punt Avui, l'últim registre que hi ha d'Odd Gunnar Isdal és una identificació de la Policia Local de Cabrera de Mar el 25 de gener del 2009. El van trobar en una benzinera de l'N-II i, per motius que no han transcendit, li van demanar la identificació.
El periodista ha difós diverses fotografies a Facebook i ha demanat ajuda a la població local per intentar seguir la pista a Odd Gunnar Isdal des d'aleshores. I és que no s'ha tornat a tenir cap constància de la seva existència en més de 17 anys, la qual cosa obra la porta a tota mena d'especulacions.
Com és Odd Gunnar Isdal?
Actualment, Odd Gunnar Isdal tindria 67 anys. És de constitució prima i, en el moment de la desaparició, feia entre 1,85 i 1,90 metres d'altura i tenia els cabells rossos. Es caracteritza per ser discret i tenir un estil de vida senzill.
Diversos testimonis han comentat a les xarxes socials que l'han vist alguna vegada a Vilassar de Dalt, Cabrera de Mar i Cabrils, la qual cosa fa pensar que podria continuar vivint a la zona del Maresme. De fet, un testimoni assegura que ha viscut durant molt temps acampat sota una gran pedra a la muntanya, a can Bouquet.
Cal entendre, però, que ningú pot afirmar haver-lo conegut personalment i que, per tant, hi ha la possibilitat que hi hagi pistes falses i confusions amb altres persones que se li assemblin. De moment, els Mossos d'Esquadra no s'hi han involucrat, ja que no existeix cap denúncia.