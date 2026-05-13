Un creuer confinat a Bordeus per un brot de gastroenteritis fa saltar les alarmes

Un altre creuer confinat, aquesta vegada a Bordeus, fa saltar les alarmes per la proximitat amb el cas del MV Hondius que ompli la informació i les xarxes els últims dies. En aquest cas, ha sigut un brot de gastroenteritis aguda el motiu que ha activat el protocol d'aïllament del creuer i que ha obligat a confinar els 1.700 passatgers a bord.
El creuer Ambition havia arribat al port francès després d’una ruta que incloïa parada a les illes Shetland, així com escales a Belfast, Liverpool i Brest. La situació s’ha produït després de la mort d’un passatger britànic de 90 anys i de la detecció d’una cinquantena de casos amb símptomes propis d’una gastroenteritis aguda, especialment episodis de vòmits i diarrea. Les autoritats sanitàries franceses han obert una investigació per determinar-ne l’origen i, de moment, apunten a una possible intoxicació alimentària.
Això sí, han descartat que el brot tingui relació amb l'hantavirus per evitar confusions. Els primers passatgers amb símptomes van ser atesos pel personal mèdic del vaixell i confinats a les seves cabines com a mesura preventiva i un equip sanitari francès ha accedit a l’embarcació per examinar la situació.
L'espanyol del creuer amb hantavirus evoluciona favorablement
D'altra banda, el passatger espanyol del creuer MV Hondius que va donar positiu per hantavirus es troba "estabilitzat" després d'haver necessitat oxigenoteràpia per una dificultat respiratòria inicial. Així ho ha explicat aquest dimecres el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una entrevista a TVE, on ha assegurat que l'evolució del pacient és, de moment, favorable.
Mentrestant, la resta de ciutadans espanyols que viatjaven al creuer i que van ser considerats contactes estrets continuen aïllats de manera preventiva a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Entre ells hi ha cinc catalans que, segons Sanitat, tots segueixen "asimptomàtics" i han donat negatiu a les proves PCR realitzades fins ara.