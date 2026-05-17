La catalana aïllada al Clínic torna a donar negatiu per hantavirus

La dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona que va estar en contacte amb l'holandesa que va acabar morint d'hantavirus ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el departament de Salut, continua asimptomàtica i en bon estat general. Tot i això, continuarà en situació de confinament i observació al Clínic "durant el període previst de seguiment preventiu" d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. El dispositiu assistencial i de salut pública continua actiu en coordinació amb les autoritats sanitàries de l'Estat.