Denuncien que han enxampat dos mossos infiltrats en una assemblea de professors a Barcelona

La CGT ha denunciat que van enxampar dues agents dels Mossos d'Esquadra de paisà que s'havien infiltrat en una assemblea de treballadors del Consorci d'Educació i del Barcelonès celebrada aquest dimecres a l’Institut Pau Claris. Preguntats per Nació, els Mossos han desistit de fer qualsevol comentari al respecte.
Segons el sindicat, alguns docents que hi participaven van reconèixer les dues policies perquè els havien vist amb l'uniforme a la manifestació nocturna del 8-M a la ciutat comtal. Quan les van interpel·lar, diuen, les agents ho van negar i van assegurar que treballaven en un dels centres educatius del consorci, però un altre mestre del mateix centre les va desmentir. En aquest moment, les dues mosses van abandonar el recinte.
Amb tot, el sindicat lamenta que el cas d'infiltració policial que denuncia representa “un atac directe a la llibertat de reunió i d’associació, coarta els drets sindicals i la lluita educativa”. La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha reblat que, mentre el Govern "es nega a parlar amb els sindicats" sobre la millora de les condicions laborals, "envia la policia a posar l'orella" i ha exigit a l'executiu que s'assegui a negociar.
Els sindicats de la vaga exigeixen una reunió abans de dilluns
La denúncia arriba el mateix dia que els sindicats convocants de les protestes, USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical, han reclamat aquest dijous reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, abans de dilluns de la setmana vinent, però exigeixen que la titular de la cartera dugui "propostes concretes" per resoldre la situació. En un comunicat, han assegurat que estan disposats a "cedir" i poder arribar a un acord satisfactori, però superant el marc actual pactat.
"Els sindicats convocants de la vaga, majoritaris a l'educació pública, denunciem la manca de voluntat negociadora del Departament d’Educació i Formació Professional després que la mediació celebrada aquest dimecres al Departament de Treball acabés sense acord", argumenten en el comunicat conjunt. En aquest sentit, acusen la conselleria de mantenir-se "immòbil": "El Departament es manté immòbil i no s’ha mogut “ni un mil·límetre” de l’acord de mínims pactat amb organitzacions sindicals minoritàries, fet que agreuja el conflicte educatiu", afegeixen.