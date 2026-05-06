«Catalunya està amb el Papa»: Illa escalfa motors de cara a la visita de Lleó XIV

“En un món on perillen els valors humans, Catalunya està i estarà al costat del papa Lleó XIV”, ha assegurat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa. El president ha afirmat que la visita pontifícia del juy serà “una oportunitat per mostrar que Catalunya és una terra de convivència, valors humans i acollida”. D’aquesta manera, Illa ha emmarcat el viatge de Lleó XIV en el context de tensions internacionals i enmig de la pugna explícita entre el Vaticà i la Casa Blanca de Donald Trump.
Illa ha intervingut, al costat del bisbe auxiliar David Abadías, en la inauguració de l’exposició “Gaudí, la Sagrada Família i Barcelona”, que es pot veure als jardins del Palau Robert. El cardenal Juan José Omella no hi ha pogut ser perquè aquest dimecres és a Madrid, on la Conferència Episcopal ha presentat l’agenda del viatge del Papa, que es farà al juny, precisament per la inauguració de la torre de la Glòria.
El Govern i l’Església catalana ja escalfen motors de cara a la visita del Papa, que es produeix a partir del centenari de la mort d’Antoni Gaudí. El president de la Generalitat ha mostrat Catalunya com un país que entronca perfectament amb el missatge papal en defensa de la pau i els drets humans. Precisament avui s'ha presentat a Madrid l'agenda completa de la visita papal.
“Convivència, humanisme i integració”. Aquests són els valors del país i ho són també de l’esperit que emana de la Sagrada Família. Illa ha parlat del temple com a cruïlla de geni gaudinià, temple i país. Ha definit el temple com “un laboratori viu, simbiosi entre tradició artesanal i avantguarda tecnològica”. “Engresquem-nos amb mirada creativa per redescobrir el nostre país, que és un país d’acollida”.
El bisbe David Abadías ha parlat de la basílica com “l’exponent d’un poble que ha sabut caminar en cada moment, mentre el temple ha crescut junt amb Barcelona”. “Gaudí va construir una gran obra -ha dit-, però ens va llegar també un ordre interior: primer l’amor, després la tècnica. La tècnica construeix, però només l’amor dona sentit a allò que construeix”. Ha parlat del temple com un símbol de pau que ha de seguir il·luminant la construcció del poble català.
Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora del temple, ha explicat que la mostra vol explicar els 144 anys d’història del temple. “La Sagrada Família no és només un símbol arquitectònic i religiós, sinó l’expressió d’un país perseverant, creatiu i compromès amb el seu llegat i el seu futur. La construcció col·lectiva és la que genera sentit”.
Elisabet Valls, responsable d’Exposicions del Palau Robert, ha recordat que aquest any Barcelona és capital mundial de l’arquitectura, just quan se celebra el centenari de la mort de Gaudí, sense el qual no s’entén l’arquitectura moderna. Valls ha rememorat com Gaudí es referia a la importància de preservar l’esperit d’una obra, més que no pas la seva culminació.