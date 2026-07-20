El primer restaurador que torna després de l'esvoranc a Sant Gervasi: «Demà obrirem al 100%»

Els primers veïns i comerciants afectats per l’esvoranc provocat per les obres de l’L9 a Sant Gervasi han començat a tornar aquest dilluns als seus domicilis i negocis. Miquel Santamarta és el primer restaurador que ha pogut tornar al seu establiment, el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'hagin certificat l'habitabilitat. De moment, Santamarta dedicarà el dia a netejar i preparar el local, però assegura que aquest dimarts reprendrà plenament el servei: “Demà ho tindrem tot obert al 100%”, ha assegurat.
Santamarta ha pogut entrar al restaurant passades les onze del matí acompanyat pels tècnics de l'Ajuntament, que han fet una nova revisió de l’immoble abans de lliurar-li el certificat que acredita que el local és habitable. “Ara toca netejar, endreçar i començar a arrencar”, ha explicat. Santamarta ha assegurat que l’espai on treballen no ha patit danys que impedeixin recuperar l’activitat. Sí que hi ha afectacions al pati del fons, pròxim a la zona més perjudicada per l’esvoranc, si bé assegura que no el necessiten per treballar. Durant aquest dilluns hauran de revisar els aliments que s’hagin pogut fer malbé, netejar les neveres i comprar els productes necessaris per tornar a obrir.
El propietari recorda que el desallotjament es va produir de manera sobtada. Segons ha relatat, els bombers havien visitat el pati durant el matí, però el restaurant va continuar treballant fins que, cap a dos quarts de quatre de la tarda, els van ordenar sortir immediatament.
“Va ser una mica estressant”, ha admès Santamarta, que ha recordat que van haver de deixar la pica plena de plats bruts sense poder recollir ni netejar res. També ha explicat que el tancament ha arribat en un moment econòmicament complicat, ja que el restaurant tenia previst tancar per vacances el mes vinent. “Ara treballarem dues setmanes i tornarem a parar”, ha assenyalat.
Almenys quatre setmanes més
El retorn, però, encara queda lluny per a bona part dels afectats, mentre continuen les actuacions i les comprovacions tècniques a la resta de finques. Entre els veïns que encara no tenen data pròxima de retorn hi ha la Teresa, a qui han comunicat que haurà d’esperar almenys quatre setmanes més i s'ha mostrat indignada. “Estic molt enfadada, per no dir una altra cosa”, ha afirmat.
La veïna ha explicat que al seu pis hi ha diverses esquerdes, algunes de les quals s’han fet més grosses des de l’aparició de l’esvoranc, i que la porta presenta dificultats per obrir-se i tancar-se. Actualment està allotjada en un hotel de Sant Gervasi, després d’haver passat inicialment uns dies a casa de la seva filla, al Poblenou.
“L’hotel està bé, però jo vull tornar a casa. No estic de vacances aquí”, ha lamentat. La Teresa ha reclamat que els treballs avancin més ràpidament i ha explicat que només pot entrar puntualment al domicili, acompanyada i amb una llista, per recollir les seves pertinences.