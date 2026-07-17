17 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Els veïns de dos dels edificis afectats per l'esvoranc de l'L9 tornaran a casa dilluns

Societat

Els primers a tornar seran els habitants dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles i es preveu que la resta tornin a casa esglaonadament després de les revisions

  • Operaris treballen en les obres de reforç del subsòl, aquest diumenge -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de juliol de 2026 a les 13:22
Actualitzat el 17 de juliol de 2026 a les 13:26

Després de deu dies fora de casa, els veïns de Sant Gervasi afectats per l'esvoranc de l'L9 podran tornar a casa dilluns, tot i que de manera esglaonada. Així ho ha confirmat el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, qui ha explicat que només tornaran a casa les famílies de dos dels vuit edificis desallotjats situats al carrer Sant Gervasi de Cassoles, els números 56 i 58, en què hi ha onze habitatges i quatre locals.

Dimarts passat, prop de 300 veïns del barri de Sant Gervasi van haver d'abandonar les seves cases per un esvoranc al Putxet provocat per les obres de la línia 9 de metro. El membre de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs, Albert Ventayol, atribueix l'incident a una probable sobreexcavació provocada pel pas de la tuneladora en un punt on el subsol canvia sobtadament de granit a pissarra. A aquest fet s'hi afegiria la presència dels sediments d'una antiga riera, que haurien facilitat la progressió del col·lapse fins a la superfície. 

En total, es van evacuar 93 habitatges de vuit edificis i, ara, els veïns de les sis finques restants hauran d'esperar que es vagin fent les comprovacions necessàries per garantir que el retorn és segur i aquest serà segurament de forma "gradual", segons ha explicat la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz. D'altra banda, el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha explicat que continuen les tasques d'injecció de ciment a l'esvoranc, unes tasques que ha augurat que es podrien allargar setmanes, però "en cap cas mesos".

Ajudes econòmiques per als afectats

La regidora del districte, Assumpció Laïlla, ha assegurat que dimarts s'impulsarà una línia d'ajuts d'emergència destinada als comerciants afectats perquè puguin fer front a les despeses habituals del negoci. A més, l'Ajuntament també prepararà una altra línia de suport econòmic adreçada a les famílies desallotjades per ajudar-les a assumir els costos imprevistos derivats d'aquesta situació, com les despeses del reallotjament dels veïns, com va avançar fa uns dies la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts a Els Matins de 3Cat.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar