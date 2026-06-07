Els cinc catalans de l'Hondius donen negatiu d'hantavirus i ja són a casa

Els cinc catalans del vaixell MV Hondius han tornat a donar negatiu a la prova d'hantavirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir, 6 de juny, a l'hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven "en observació, asimptomàtics i en bon estat, en general".
D'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, els cinc catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst. Segons el protocol, la quarantena s'allargarà 14 dies més fins a completar els 42 dies prescriptius, amb seguiment actiu epidemiològic i clínic conjunt de Salut Pública i del SEM fins al 21 de juny.
El protocol estableix dos controls diaris de temperatura i l'obligació de comunicar immediatament qualsevol símptoma compatible amb la malaltia, com ara febre, tos, dificultat respiratòria, dolors musculars, vòmits, diarrea o lumbàlgia. Els domicilis dels contactes estrets de casos d'hantavirus hauran de complir requisits específics com, per exemple, disposar d'una habitació individual ben ventilada i bany propi.
Sortir al carrer
A més a més, Salut ha recalcat que el dispositiu assistencial i de salut pública continua actiu en coordinació amb les autoritats sanitàries de l'Estat. Tot i mantenir l'aïllament, les persones afectades podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció.
La Comissió de Salut Pública va establir el 10 de maig com a "dia zero" per a l'inici oficial de la quarantena, ja que va ser la data en què va començar l'aïllament en habitacions individuals de les persones evacuades del creuer MV Hondius.
Tretze casos i tres morts
D'ençà es que es va detectar el brot d'hantavirus a principis de maig de 2026 a bord del creuer MV Hondius fins ara, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat la detecció de tretze casos d'hantavirus. Aquesta infecció respiratòria ha provocat la mort de tres persones, un matrimoni neerlandès i una persona de nacionalitat alemanya.
Hantavirus a Nació