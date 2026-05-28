L'OMS confirma 13 casos d'hantavirus després de nous positius a Espanya, el Canadà i els Països Baixos

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat que s'han detectat tretze casos d'hantavirus, d'ençà es que es va detectar el brot a principis de maig a bord del creuer MV Hondius i que, fins ara, ha comportat tres morts. En un comunicat compartit aquest dijous l'OMS ha notificat tres nous positius des de l'últim informe enviat el 13 de maig.
Els nous casos s'han registrat a Espanya, al Canadà i als Països Baixos, un per país. El cas canadenc ha registrat símptomes durant un seguiment dels contactes, mentre que els casos als Països Baixos i Espanya es van identificar mitjançant proves setmanals rutinàries.
El nou positiu a l'estat espanyol va ser confirmat el passat 25 de maig pel ministeri de Sanitat. L'afectat és un dels passatgers que viatjava al creuer Hondius i que es trobava en quarantena a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Segons Sanitat, el pacient ja estava sota vigilància clínica i en situació d’aïllament quan els controls diagnòstics periòdics van confirmar el positiu.
Risc global "baix"
Dels tretze casos totals, onze s'han confirmat per resultats de laboratoris i dos són probables. L'agència de les Nacions Unides espera, a més, nous diagnòstics fins que passin les sis setmanes posteriors a l'últim contacte, atesa la "llarga incubació". Tot i això, l'organització ha reiterat que el risc global és "baix" i ha dit que "tots els casos" eren passatgers o tripulants del vaixell.
Vacuna experimental
Pel que fa a una possible vacuna, l'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha identificat el favipiravir com el candidat "més plausible" per a l'ús en assaigs clínics o protocols d'ús compassiu. El favipiravir és un medicament antiviral desenvolupat per la japonesa Fujifilm Toyama Chemical. La Comissió Europea ha anunciat que els estats membres disposaran de 1.400 pastilles d'aquest vaccí facilitades per fer front a l'hantavirus, però ha insistit que, ara per ara, no hi ha vacunes aprovades per al tractament o la prevenció d'aquesta malaltia.
Hantavirus a Nació