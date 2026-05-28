Estabilitzada la part forestal de l'incendi a Òrrius

Els Bombers ja han aconseguit estabilitzar la part forestal de l'incendi que aquest dijous al matí s'ha originat al pati d'una nau d'indústria a Òrrius. Segons ha explicat el cap de l'operatiu del cos d'emergències, Manuel Escudero, ara treballen a la part de la indústria, on els Bombers deixaran cremar la parafina que hi ha a dins sense intervenir-hi. "Si no hi ha afectació per vent, que no ho creiem, no hi tirarem aigua per evitar la dispersió de productes contaminants sobre el medi natural". A la planta hi havia 500 tones de parafina, 100 a l'exterior i 400 a l'interior. Les de dins continuen cremant i generen una columna de fum ben visible, motiu pel qual els Bombers mantenen l'ordre de confinament. Confien que es pugui aixecar demà al matí, si la columna ha disminuït prou.
Escudero ha explicat que, de moment, no es té clar l'origen del foc, "si ha començat com a vegetal i ha afectat la indústria o ha començat a la fàbrica i ha afectat la part forestal". En tot cas, ha indicat que quan han arribat a l'indret s'han trobat amb dos serveis, per als quals ha calgut un dispositiu de fins a 31 dotacions, 4 de les quals aèries, amb una vuitantena d'efectius.
El foc forestal no ha tingut "cap afectació a persones ni edificacions". Les flames han arribat a "algun tancat d'algun mas del voltant", però de poca consideració, segons el cap de l'operatiu dels Bombers. Pel que fa al de la indústria, en canvi, continua actiu perquè "queda combustible". La columna de fum "important" i tòxica ha fet prendre la decisió al cos d'emergències de mantenir el confinament a la urbanització pròxima. Un confinament que a hores d'ara no té previsió de finalització, sinó que "dependrà de la disminució de la columna quan es vagi acabant el combustible". "M'agradaria pensar que demà al matí ja no n'hi haurà", ha dit.
L'inspector Josep Maria Caballé, cap de l'Àrea Bàsica Policial de Mataró, ha explicat que hi ha hagut veïns que han demanat "poder ser evacuats" per "necessitat" o per estar "neguitosos", i ha agraït al veïnat que hagin ajudat els agents a arribar a llocs que el cos policial no coneixia. Escudero ha recordat, però, que des dels Bombers no s'ha emès cap ordre de desallotjament, sinó de confinament.
Una hectàrea afectada
Per la seva banda, Jaume Torralba, cap regional dels Agents Rurals a l'Àrea Regional de Barcelona ha explicat que, en una primera estimació, es calcula que el foc ha afectat cap a una hectàrea de superfície "sumant-hi dos focus secundaris que hi ha hagut".
Pel que fa a l'afectació mediambiental, s'ha comprovat que hi ha hagut un vessament de parafina fins a 450 metres riera avall des de la fàbrica. "A partir d'allà se solidificava" i ja no provocava afectació. Amb tot, ha explicat que en els pròxims dies se seguirà inspeccionant la zona per si es detecten més afectacions.
I en el cas de l'origen del foc, la "hipòtesi" que barallen ara com ara els Agents Rurals, tot i que "s'ha d'acabar d'estudiar", és que el foc hagi començat fora de la fàbrica i l'hagi acabat afectant, "i no al revés".
Finalment, Escudero també ha volgut destacar el fet que, malgrat els dies de calor que està fent a Catalunya, encara no estem en una etapa plenament estival. Això ha contribuït a poder controlar el foc vegetal, que en una època més avançada, hauria pogut superar "la capacitat d'extinció" dels Bombers.