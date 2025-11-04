El PP també mou fitxa al Parlament per reclamar millores al transport públic del Berguedà

El Partit Popular (PP) ha mogut fitxa al Parlament de Catalunya per remar a favor d'un servei de transport públic més eficient i de qualitat al Berguedà. Animats per la força del moviment ciutadà que ha engegat la croada per millorar les freqüències i, especialment, perquè s'implanti una oferta de trajectes directes entre Berga i Barcelona, la nova cara visible de la formació a la capital berguedana anuncia el suport als usuaris i les seves gestions per incidir en la causa.
"L'oferta actual és manifestament insuficient per cobrir les necessitats reals de mobilitat de la població", ha assenyalat el líder del PP de Berga, David Carmona, qui considera que "la recent implantació de la T-mobilitat, sense una planificació adequada de l'augment de la demanda que aquesta ha comportat, ha agreujat encara més el problema". En concret, Carmona fa referència a l'ajustada oferta en hores punta, com les cinc expedicions entre les 05.30 i les 08.30 hores en direcció a Barcelona (a més d'una altra que arriba a la UAB) o que només hi hagi dos serveis de tornada en la franja entre les 14.00 i les 17.00 hores (totes dues amb rutes que fan aturada a totes les poblacions fins a Berga).
Per al popular, "la insuficiència de serveis diaris de dilluns a divendres, juntament amb l'absència d'una línia directa i eficient, està afectant tant els treballadors i estudiants com al teixit econòmic i social del Berguedà, que veu limitada la seva capacitat de desenvolupament i de connexió amb l'àrea metropolitana". Un context que, per Carmona, s'agreuja "si es compara amb altres comarques que disposen de connexions ferroviàries o d'una oferta molt més àmplia de transport públic", en una situació que genera "una clara desigualtat territorial i una vulneració del principi d’igualtat d'oportunitats entre els ciutadans de diferents zones de Catalunya".
D'aquesta manera, el portaveu emfatitza que "garantir un transport públic digne, segur i eficient és una obligació del Govern", a qui ha retret la "la manca de previsió en matèria de mobilitat interurbana" un cop s'ha pogut comprovar que, reiteradament, hi ha usuaris que "queden a terra per la manca de places als autobusos". Així, declara que "el Berguedà no pot continuar essent una comarca desconnectada, sense alternatives de transport que permetin als seus veïns accedir en condicions justes als mateixos serveis i oportunitats que la resta de catalans".
Per tot plegat, el Grup Parlamentari del PP ha presentat una proposta de resolució que insti al Govern de la Generalitat a desplegar la línia Exprés.cat entre Berga i Barcelona, amb serveis directes especialment en els serveis amb més demanda, "per reduir els temps dels trajectes i millorar l'eficiència del servei". També proposen que es millorin les freqüències del servei, amb com a mínim tres expedicions directes entre les 06.00 i les 07.00 hores, així com de tornada entre les 15.00 i les 17.00 hores. En darrera instància, animen a revisar i optimitzar les parades dins la ciutat de Barcelona, amb serveis a la Bonanova, Francesc Macià i Gran Via d'anada, i afegir una tercera aturada de tornada després de passar per passeig de Gràcia.
Cal recordar que, a més de les peticions dels populars, també han presentat la seva proposta al Parlament des de Junts per Catalunya. Per la seva banda, l'agrupació d'usuaris defensarà aquest dijous, en el decurs del ple de l'Ajuntament de Berga, una moció per demanar millores en el servei a la Generalitat.