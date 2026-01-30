Els recursos turístics del Berguedà tornen a superar els 200.000 visitants

El nombre de visitants als principals recursos turístics del Berguedà durant l'any 2025 s’ha mantingut estable i ha tornat a superar les 200.000 persones. Així ho recullen les dades de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB), que descriuen dinàmiques diferenciades amb petits descensos en els espais més populars i creixements percentuals destacats als equipaments amb menys públic.
Un any més, el rànquing dels recursos més visitats està encapçalat pels Jardins Artigas, seguits del Tren del Ciment i dels principals museus industrials de la comarca: el Museu del Ciment, el Museu de les Mines de Cercs i el Museu del Cal Vidal. En conjunt, l'oferta vinculada al patrimoni industrial del Berguedà s’apropa als 149.000 visitants, consolidant-se com un dels principals pols d'atracció turística de la comarca.
Pel que fa als recursos vinculats a la natura, s'han registrat prop de 14.000 visitants en equipaments o espais que requereixen un accés específic. Paral·lelament, s'estima que els tres principals espais naturals de la comarca —les Fonts del Llobregat, el Pedraforca i altres espais del parc natural del Cadí-Moixeró— han rebut aproximadament 365.000 visitants, tot i que, en tractar-se d'espais oberts sense accés regulat, no es disposa de comptabilitzacions exactes.
Altres xifres destacades són les 8.500 persones que han participat en activitats realitzades en equipaments esportius situats en el medi natural i els 8.000 visitants que han assistit a visites ordinàries i activitats culturals organitzades per part dels espais del patrimoni romànic berguedà. "Les dades del 2025 mostren un escenari de consolidació del turisme al Berguedà, amb una oferta diversa que manté l'interès dels visitants i que posa en valor tant el patrimoni industrial com el natural i cultural de la comarca, així com la nostra aposta pel turisme esportiu", ha valorat el conseller comarcal de Turisme, David Font.
Font afegeix que "aquesta estabilitat és una bona base per continuar treballant en la millora de la qualitat de l'oferta turística, en la diversificació dels recursos i en una gestió sostenible dels fluxos de visitants, alineada amb el territori i amb les necessitats locals". Per part de l'ADB, es fa una lectura positiva d'aquesta evolució, que tal com assenyalen, "reforça el paper del turisme com a sector estratègic per a la comarca, tot mantenint l'equilibri entre activitat econòmica, preservació del patrimoni i sostenibilitat territorial".
Els 10 recursos turístics més visitats el 2025
1. Jardins Artigas – 44.148 visitants
2. Tren del Ciment – 29.964 visitants
3. Museu del Ciment – 25.730 visitants
4. Museu de les Mines de Cercs – 19.188 visitants
5. Museu de la Colònia Vidal – 19.134 visitants
6. Museu Comarcal de Berga – 6.154 visitants
7. Dinosaures de Fumanya – 6.033 visitants
8. Espai Actiu Vallcebre – 5.556 visitants
9. Centre del Parc Natural del Cadí-Moixeró – 5.440 visitants
10. Sant Llorenç – 5.236 visitants