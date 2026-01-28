L'Ajuntament de Gironella duplica les subvencions per a l'arranjament de façanes

L'Ajuntament de Gironella ha doblat l'import de les subvencions destinades a l'arranjament, rehabilitació, millora i pintat de façanes dels diferents barris i nuclis del municipi. L'ordenança es va aprovar en el plenari del mes de setembre i s'ha modificat aquest gener amb el nou barem econòmic que, estimen, permetrà cobrir "entre el 30 i el 40% del total del cost de l'actuació". El termini per presentar les sol·licituds ja és obert.
"Les ajudes passen a ser de 500 o 1.000 euros, quan abans eren de 250 o 500", apuntava el batlle, David Font, en declaracions als mitjans posteriors al darrer ple. Segons incideixen des de la corporació local, l'objectiu del programa és "incentivar a les propietats dels immobles a millorar la imatge i la dignificació de l'espai públic", parant una especial atenció al nucli històric del poble.
D'aquesta manera, des de dilluns, 26 de gener, es poden tramitar les peticions de subvenció per part tant de persones físiques com jurídiques, siguin els titulars de l'immoble, llogaters o comunitats de propietaris que, entre 2025 i 2026, facin treballs de pintura, paredat vist, estuc o morter monocapa, arrebossar i pintar, i aplacats petris a les façanes dels seus edificis. Els ajuts s'atorgaran fins a exhaurir la partida.
La gestió està disponible mitjançant la presentació d'una instància genèrica a l'Ajuntament de Gironella, aportant documentació justificativa com: la factura dels treballs, imatges prèvies i posteriors a l'actuació, i el certificat de l'acord de la comunitat de propietaris per executar les obres.