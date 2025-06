Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga reflexionen sobre la paternitat a «Punt i seguit»

La maternitat i la paternitat plantegen canvis en la vida de qualsevol persona que la viu. Però, quan aquesta família la conformen una parella d'artistes, s'hi suma el pensament sobre com influirà en el procés creatiu i les opcions de continuar fent camí en aquest àmbit. Aquesta és el procés viscut per part d'Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga, que li han donat forma de representació on coincideixen un gir en la relació entre els adults i els infants amb un exercici de memòria col·lectiva. L'obra es titula Punt i seguit i s'estrena el 7 de juny a Gironella.

"L'obra es comença a vestir a partir d'un dels dubtes que teníem: què passaria amb la nostra vida artística després de ser pares", comparteix en declaracions a Nació Berguedà un dels creadors, Gerard Vilardaga, que reconeix que la incertesa incloïa "el pensament de si seríem capaços de continuar o si s'havia acabat, si ens havíem d'adaptar als ritmes o què passaria".

Amb aquest plantejament, "comencem a donar voltes sobre què significa per la vida diària el fet d'esdevenir pares", i amb aquesta idea, tibar del fil familiar per recordar com havien enfocat aquesta paternitat i maternitat "els nostres pares, els nostres avis i els nostres besavis". Això, segons Vilardaga, es va convertir en un "exercici de memòria familiar", amb dues realitats contraposades, però pròpies de la realitat col·lectiva: les maneres de fer d'una família pagesa del Berguedà i la d'una arribada amb els moviments migratoris provinents d'Andalusia.

El joc escènic de Punt i seguit es complementa amb una reflexió que va més enllà d'aquesta funció maternal i paternal, d'ara i d'abans, que s'acaba focalitzant en els rols dels adults respecte dels infants, i sobretot, dels pares i mares respecte dels seus fills. "Prenem com a fil l'argument de què passa si els adults deixem de projectar-nos com a referents dels infants i ho fem a la inversa: què passava si l'infant passava a ser el model a seguir", assenyala Vilardaga, qui apunta que d'aquí sorgeix un joc escènic.

"A vegades diem que és un espectacle infantil per a adults perquè posem el focus en els nens i nenes", detalla, incidint que aquest enfocament suposa reproduir el moviment, la parla i els neguits dels infants sobre l'escenari. En definitiva, esdevé un recurs per criticar el sistema establert en el qual els pares i mares projecten els seus desitjos als seus fills i filles.

L'estrena serà a Gironella

Per fer realitat l'obra, Hinojosa i Vilardaga van poder treballar durant 10 dies en un dels espais d'assaig de Can Grau (Masies de Roda), en una residència becada pel col·lectiu Cardant Cultura. La van viure juntament amb el seu fill d'un any i mig. També van poder treballar la peça dins el Testimoni Escènic de Cal Gras d'Avinyó, en una estada enfocada en la tecnificació i que els va servir per fer un primer passi per "copsar la temperatura del que estàvem fent".

Ja al Berguedà, han rebut el suport de l'Ajuntament de Gironella per a la producció. El consistori també els ha facilitat un espai d'assaig. És per aquest motiu que l'estrena de l'obra serà el 7 de juny, a les 19.00 hores, a l'Espai el Blat de Gironella. Les entrades costen 8 euros i es poden comprar anticipadament.

Posteriorment, també s'ha programat una funció dins el Festival Turbina de Cal Vidal, el 26 de juliol. La parella d'artistes treballa per tancar noves dates, al llarg dels mesos vinents, ha compartit Vilardaga.