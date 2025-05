Els perits discrepen sobre l'estat mental de l'acusat de disparar al veí i dos mossos a les Llosses

Aquest dimecres ha continuat, a l'Audiència de Girona, el judici contra l'acusat per disparar contra un veí i dos agents dels Mossos d'Esquadra, el 14 de juny del 2023 a les Llosses (Ripollès). En concret, ha estat el torn de les pericials, després d'una primera jornada de declaracions de la víctima -un jove de Sant Jaume de Frontanyà-, dels responsables de l'operatiu dels Mossos d'Esquadra i dels agents del Grup Especial d'Intervenció que van entrar a la casa i van resultar ferits. Per la seva banda, l'acusat es va acollir al dret a no declarar.

Una de les principals qüestions a debat al judici és l'estat mental del processat. A la sala de vistes, han declarat la forense que va avaluar la imputabilitat de l'acusat i un psiquiatre aportat per la defensa, encapçalada pel lletrat Benet Salellas. Els professionals conclouen que l'acusat té un trastorn de la personalitat esquizotípica que el fa ser "desconfiat, extravagant i estrany", a més de tenir pensaments rumiatius. La discrepància rau, però, en si tenia les facultats afectades o no en el moment dels fets. És a dir, en si sabia el que feia o no.

Segons ha recollit l'ACN, la forense considera que tenia les capacitats cognitives preservades i apunta a una afectació "lleu" de les volitives. El psiquiatre, per contra, conclou que almenys la darrera setmana estava "completament psicòtic" perquè als trets de la personalitat s'hi afegia el consum de tòxics que van disparar les idees delirants. En aquest sentit, els dos perits ressalten que el processat situa l'origen del conflicte en el fet que el veí li tallés la llum.

A partir d'aquí, la forense assenyala que va decidir "passar a l'acció" aquell 14 de juny per "defensar" el que considerava casa seva, però sense que hi hagués cap detonant que justifiqui el brot psicòtic. El psiquiatre apunta que l'acusat considerava que s'havia ordit "un complot" en contra seva i que el volien fer fora de casa enverinant-li el menjar i l'aigua o entrant al domicili: "No ho viu com una agressió, sinó com una defensa i una immolació".

Petició de 30 anys de presó

Al tràmit de conclusions, la fiscal ha mantingut la petició de 30 anys de presó per un delicte d'intent d'assassinat, un intent d'homicidi, un delicte d'atemptat amb instrument perillós i tinença il·lícita d'armes (tenia l'escopeta sense llicència). Així mateix, l'acusació particular eleva la petició a 44 anys de presó perquè considera que el processat és autor d'un intent d'assassinat, dos intents d'homicidi, tres delictes lleus de lesions i el delicte de tinença il·lícita d'armes.

Per la seva banda, l'advocat de la defensa ha modificat l'escrit de conclusions provisionals i, sobre la base de la pericial psiquiàtrica, sol·licita l'eximent complet per trastorn mental o por insuperable. També demana l'atenuant de reparació del dany, perquè el processat ha consignat 2.000 euros per fer front a la indemnització. Així, fa una petició per l'exempció de la responsabilitat penal i que el tribunal li imposi la mesura de seguretat "que consideri oportuna". Cal recordar que la defensa ha fet referència a un assetjament immobiliari que va comportar una degradació, tant de les condicions de vida com de les capacitats mentals.