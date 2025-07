La C-16 es troba actualment tallada a tocar del Túnel del Cadí, i dins el terme municipal de Guardiola de Berguedà, per una topada entre diversos vehicles. En aquests moments, tampoc es permet el pas pel túnel. Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit a través d'un missatge a les xarxes socials, a l'espera que els cossos de seguretat intervinguin en el sinistre.

L'accident ha tingut lloc just a un quilòmetre de la boca sud del Túnel del Cadí (prop del quilòmetre 122 de la carretera), poc després de les 16.00 hores. Tal com asseveren des de Trànsit "es treballa intensament per poder obrir la via". Cap a tres quarts de sis, s'ha pogut obrir un dels tres carrils disponibles en aquest tram.

🔴 S'obre 1 dels 3 carrils a la C-16 a Guardiola de Berguedà cap el túnel del Cadí, però encara està tallat en sentit sud.



Es continua treballant per restablir la circulació després d'un accident entre tres vehicles.

