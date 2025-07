L'Ajuntament de Bagà denuncia als Mossos unes amenaces dirigides a l'alcalde i dos regidors

L'equip de govern de l'Ajuntament de Bagà ha presentat una denúncia formal a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per unes amenaces anònimes dirigides a l'alcalde, Lluís Casas, i a dos regidors. Segons asseguren des de la corporació local, les amenaces s'han materialitzat a través de missatges anònims que han aparegut en espais públics del nucli i també en cartes enviades directament al consistori, a nom dels afectats.

El grup municipal de Compromís per Bagà (PSC), formació que integra l'executiu local, comparteix que han actuat per tal de salvaguardar la integritat dels seus representants i per garantir que l'activitat política i institucional es pugui desenvolupar amb normalitat democràtica, respecte i llibertat. En aquest sentit, l'equip de govern reitera el seu "compromís amb la transparència, el diàleg i el servei públic", els quals assenyalen com a "pilars fonamentals de sistema democràtic".

D'aquesta manera, posen de manifest que "la denúncia respon a la voluntat de defensar aquests valors" així com per "garantir l'exercici lliure i segur de les funcions públiques". En paral·lel, els cinc integrants de l'executiu baganès refermen el seu rebuig a "qualsevol intent d'intimidació o coacció".

Amb tot, l'Ajuntament de Bagà llança un missatge de tranquil·litat als veïns i veïnes de la vila, recalcant la seva "determinació per continuar treballant pel benestar del poble i de tots els seus veïns, amb normalitat i responsabilitat".