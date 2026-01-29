Tens un patinet elèctric? Així l’has de registrar a la DGT

Des d'ara registrar els patinets elèctrics o els VMP és obligatori. La norma està aprovada i amb aquesta es procura tenir un registre dels usuaris que utilitzen els vehicles de mobilitat personal, com també protegir els tercers a l'hora de patir un accident amb un VMP involucrat. De fet, en cas de no registrar el vehicle a la DGT pot suposar una multa de fins a 800 euros.
En primer lloc, cal tenir en compte quin tipus de patinets són els que es veuran afectats, ja que no tots han de ser registrats. Els patinets elèctrics que tinguin un pes superior als 25 quilos i que superin els 14 quilòmetres per hora hauran de ser registrats de manera telemàtica a través del web de la DGT o trucant de manera gratuïta al 061.
Registrar-los és imprescindible per complir la llei i per posteriorment tenir una assegurança assignada al vehicle personal, també obligatori des d'inicis d'any. Amb el registre s'assignarà un certificat d'inscripció i el titular rebrà una etiqueta, la qual haurà de col·locar-se al patinet, com si es tractés d'una matrícula de cotxe.
Dades que s'han d'aportar per fer el registre:
- Dades del titular: S'ha de facilitar les dades personals, i en cas que el patinet sigui d'un menor d'edat, caldran les dades del tutor legal.
- Número de certificat i sèrie: Els patinets elèctrics tenen un número de sèrie i número de certificat que el fan un vehicle únic.
- Fitxa tècnica: S'ha d'entregar la fitxa tècnica del vehicle, on apareix la potència, les característiques de la bateria, els pneumàtics, entre d'altres.
- Pagar la taxa: Encara no s'ha especificat la quantitat, però s'haurà de pagar una taxa administrativa per fer el registre.
El número de certificat i sèrie, que funciona com un carnet d'identitat, ho porten tots els VMP que s'han venut posterior el gener de 2024. Per tant, en cas de no tenir certificat de circulació es podrà seguir utilitzant fins al 22 de gener del 2027, però després d'aquesta data no es podrà circular per la via pública amb ells. Tot i això, fins a la data límit es poden utilitzar, però també han de ser registrats.
Què passa si el patinet canvia de propietari?
En cas que el patinet canviï de titular, s'ha de fer un tràmit similar al que es fa amb un cotxe. Això sí, en el cas dels patinets, un cop es fa la venda cal sol·licitar el canvi de nom dins d'un termini de treta dies i la DGT expedirà un nou certificat amb el nom del nou titular. De la mateixa manera que en cas de voler donar de baixa el vehicle, cal accedir a un centre autoritzat els quals facilitaran tota la tramitació.
Els usuaris que circulin sense registre ni assegurança s'enfrontaran a una multa d'entre 250 i 800 euros, depenent de les característiques del VMP com per exemple si és elèctric o de propulsió motora o la potència d'aquest.