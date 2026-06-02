Alerta: pluges i calor creen l'escenari ideal per a paneroles i mosquits

L’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP) ha advertit que les pluges dels últims mesos i l’arribada sobtada de la calor han creat un “escenari ideal” perquè proliferin paneroles i mosquits, els quals poden actuar com a vectors de malalties. A aquestes condicions se sumen altres factors, com les obres als carrers, que faciliten que paneroles i rosegadors surtin a la superfície.
L’entitat també s'ha referit a una "desestacionalització", perquè les temperatures suaus de l’hivern allarguen les temporades de les plagues. El portaveu de l’ADEPAP, Andreu Garcia, ha recomanat mesures de prevenció com ara la higiene, una gestió de residus al carrer adequada i evitar que les plagues entrin a casa amb mètodes senzills com la col·locació d'un rivet sota la porta.
Garcia ha subratllat que, pel que fa als mosquits, ve un “any complicat” d’acord amb els primers indicadors, sobretot per l’acumulació d’aigua en zones naturals i recipients de jardins juntament amb les altes temperatures. Amb tot, el portaveu de l'ADEPAP ha apuntat que, si bé la calor agrada als mosquits, no conviuen tan bé amb les temperatures extremes i, per tant, caldrà observar l’evolució d’aquests insectes en els pròxims mesos.
Mosquits a tota hora
L’entitat ha advertit, a més, que el mosquit tigre, que presenta una activitat més aviat diürna, és la principal preocupació per la capacitat de criar en petites acumulacions d’aigua domèstiques i perquè és un vector de malalties com, per exemple, el dengue, el zika i el chikungunya. Aquestes malalties són endèmiques a països de l’Àfrica, d’Amèrica, del Sud-est Asiàtic, del Pacífic Occidental o del Mediterrani Oriental. A Europa cada any se n’importen casos i també s'han donat casos, en temporades passades, de persones infectades aquí.
En paral·lel, el mosquit comú, d’hàbits nocturns, actua com a transmissor del virus del Nil occidental, que en els darrers anys ha presentat una situació endèmica a l'estat espanyol. Des de l’ADEPAP han recordat que la crisi climàtica i l’alta mobilitat internacional han afavorit que malalties tropicals representin riscos “reals i autòctons”.
Desestacionalització de les plagues
ADEDAP també ha comunicat una tendència a la desestacionalització de les plagues. Segons ha explicat l'entitat, les temperatures suaus al llarg de l’any “fan que els cicles de reproducció no s’aturin o ho facin durant molt poc temps”. A més, les pluges de la primavera han estat el “detonant definitiu" perquè insectes com les paneroles proliferin. En aquesta línia, l’associació d’empreses que controlen les plagues ha assenyalat que, fins fa uns anys, les actuacions preventives que es feien al maig solien protegir tot l’estiu, mentre que actualment s’han d’avançar i fins i tot reforçar-les abans que s’acabi la temporada.
Pel que fa a les campanyes preventives que es fan a la xarxa de clavegueram, Andreu Garcia ha afegit que aquest any estan detectant “unes poblacions elevades” de paneroles, les quals poden actuar com a vectors mecànics de patògens, com ara els causants de la salmonel·losi, contaminant aliments i superfícies per contacte.
Preguntat per les obres a les ciutats, Garcia ha exposat que l’obertura del clavegueram o el moviment de terres que solen implicar aquests treballs afavoreix la proliferació de paneroles i rosegadors. En aquest sentit, ha explicat que les empreses fan tractaments abans que comencin les obres i ha recalcat que és important que les administracions públiques recullin aquestes intervencions en el pla preventiu.
Les rates i l'hantavirus
L’ADEPAP també ha volgut fer una advertència sobre les rates com a reservoris de malalties zoonòtiques greus, arran del brot mortal d’hantavirus i que va posar en alerta el món aquest maig. Els hantavirus es transmeten als humans per inhalació de partícules provinents d’excrements o orina de rosegadors infectats.
La soca dels Andes causant del brot al creuer de l'Atlàntic és l’única capaç de transmetre’s de persona a persona. Aquesta soca es troba a l'Amèrica del Sud, sobretot a l’Argentina i Xile, però no a Europa. Tot i això, l’ADEPAP ha demanat de no minimitzar els riscos de l’hantavirus i han destacat que les rates també transmeten altres malalties com ara la leptospirosi, una infecció bacteriana que es transmet pel contacte amb l’orina d’animals infectats.