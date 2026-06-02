La nova estació del Nord: així és l'espai reformat per arribar a rebre 4 milions de passatgers

Mentre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, parla, una pantalla de dimensions colossals anuncia els autocars que van i venen de l'estació del Nord. Es barregen destinacions com Casablanca, la Roca Village, Algesires, la Seu d'Urgell, Bordeus o Tossa de Mar, i orígens com Berga, París o Montserrat. És la radiografia del dia a dia de l'estació d'autocars més important de Barcelona, una infraestructura que ara s'ha renovat per dins. El canvi aplega tots els serveis en una mateixa planta i té un únic accés de passatgers, el del carrer Nàpols. Però el relat de fons és que aquesta remodelació serveix també per poder gestionar el creixement d'usuaris que està afrontant el sector dels autocars (i l'estació del Nord en particular) els darrers anys.
D'entrada, la nota de premsa de l'empresa pública Barcelona de Serveis Municipals (BSM) detalla que "la renovació de l'estació respon al creixement sostingut dels desplaçaments en autocar" i el considera "un mitjà clau per la seva capil·laritat territorial". De fet, els darrers anys s'ha viscut un boom. Des del 2019, aquesta manera de moure's pel país (i més enllà) ha fet augmentar "prop d'un 50%" els passatgers que van i venen de l'estació ubicada al costat de l'Arc de Triomf, al centre la ciutat. Però encara pot anar a més. Es preveu que els pròxims anys el ritme continuï a l'alça i que hi hagi un 30% més de viatgers "abans del 2030". Tenint en compte que l'estació ja opera amb "més de tres milions" d'usuaris anuals, això suposaria poder arribar als 4 milions de passatgers per any.
Preguntada sobre si aquest augment seria el límit de la infraestructura, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha apuntat que encara es podria anar "més enllà" d'aquesta xifra, si bé ho ha emmarcat també en un creixement que en el futur buscaria repartir-se també amb nous punts clau d'entrada i sortida d'autocars a Barcelona. Feia referència a la futura estació de la Sagrera i a l'espai projectat a la plaça Espanya. Aquests dues noves infraestrucutures haurien d'ajudar a oxigenar el sistema actual, que a més de l'estació del Nord, compta únicament amb Fabra i Puig i Sants com a punts de referència de les sortides i arribades dels autobusos interurbans.
Un "petit aeroport"
En qualsevol cas, l'estació que aquest dimarts ha estrenat disposició ha potenciat especialment "la informació", ha destacat Bonet, a l'hora de presentar els nous espais. Les pantalles de grans dimensions ocupen gran part de les parets superiors, tant a un primer accés immediat com al vestíbul central de l'edifici, que s'ha reformat respectant la seva singularitat arquitectònica, original del segle XIX. Per dur-la a terme ha estat necessària una inversió de 14 milions d'euros, una tercera part dels quals provenia dels fons europeus Next Generation en el marc del Pla de sostenibilitat Turística en Destinació Barcelona (PSTD). L'alcalde Collboni l'ha definit com "un petit aeroport" que permet canviar la idea del que són les estacions d'autobusos.
La nova obra inclou una nova cafeteria i preveu l'arribada d'un futur restaurant. A més, també s'estrenen lavabos, que deixaran de ser gratuïts per integrar un sistema de control i pagament, seguint el model de l'estació ferroviària de Sants.