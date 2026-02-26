Més problemes a Rodalies: l'R2 per via única durant tres mesos

Més obres i més plans alternatius a Rodalies. El Govern, Adif i Renfe han presentat aquest dijous la proposta del servei ferroviari durant les obres que Adif executarà a l'R2 a partir del mes de març. Concretament, es tracta d'uns treballs es faran al túnel del Garraf i duraran tres mesos. Mentrestant, aquestes obres implicaran que se circuli per via única entre Sitges i Garraf, de manera que s'ajustaran les freqüències de pas a la línia alhora que s'implantarà un pla alternatiu amb autobusos per als usuaris.
Segons el plantejament de Renfe, sortiran 2 trens des de Barcelona fins a Sant Vicenç de Calders per hora i sentit, mentre que pel Prat en passaran 8, per Castelldefels 6 i per Garraf 4. La proposta quedaria així:
- Barcelona - El Prat de Llobregat: 8 trens per hora i sentit.
- Barcelona - Castelldefels: 6 trens per hora i sentit.
- Barcelona - Garraf: 4 trens per hora i sentit.
- Barcelona - Sant Vicenç de Calders: 2 trens per hora i sentit.
Afectacions als Regionals
Les obres també afectaran els serveis Regionals Sud, on s'habilitarà un servei directe amb autobús entre el Prat i Sant Vicenç de Calders. Aquesta és la proposta perquè el servei entre Sant Vicenç de Calders i la resta de municipis del sud mantinguin el servei ferroviari habitual:
- Barcelona - El Prat de Llobregat: servei habitual en tren.
- El Prat de Llobregat - Sant Vicenç de Calders: servei directe amb autobús.
- Sant Vicenç de Calders - Tarragona / Reus / Lleida / Tortosa / Port Aventura: es manté el servei ferroviari habitual.
Tot i això, els dies feiners, dos trens d'entrada a Barcelona al matí i dos de sortida a la tarda efectuaran un recorregut "desviat" per Vilafranca del Penedès, que suposarà un increment al trajecte d'uns 40 minuts. Les autoritats asseguren que aquesta mesura permet "mantenir connexions directes amb Barcelona".
Reforç dels autobusos interurbans
Alhora, per complementar l'oferta de transport alternatiu, es preveu que es mantinguin serveis reforçats en una sèrie d'autobusos interurbans entre Barcelona, Garraf i el Baix Penedès. En aquest sentit, s'aplicaran els següents reforços:
- e16 Barcelona - Sitges
- e15.1 Barcelona (Gran Via) - Vilanova
- e15.2 Barcelona (Diagonal) - Vilanova
- e15.3 Barcelona - Vilanova - Cubelles
- Barcelona - Cunit - Calafell
- Sitges - Vilanova
- Vilanova - el Vendrell
- Vilanova - Tarragona
En què consisteixen les obres?
Les obres tenen un pressupost de més de tres milions d'euros i comprenen el tractament, reparació i protecció dels elements de la infraestructura en un túnel i dos viaductes situats en el tram entre Sitges i Garraf. L'objectiu, segons han explicat des de les institucions, és "preservar" la durabilitat de la línia i "prevenir els efectes de la corrosió marina i de l'onatge".
Addicionalment, es faran millores en un pas inferior al nucli urbà de Sitges, que consistiran fonamentalment en actuacions d’impermeabilització de la llosa i en la reparació o substitució de diversos elements de l’estructura per reforçar-ne la solidesa.