Alerta si creues en vermell: Trànsit impulsa una campanya contra les «conductes que comprometen la seguretat»

Si travesses en vermell o ho fas per zones no habilitades amb un pas de zebra, convé que ho deixis de fer. També si superes la velocitat permesa en vies urbanes o no respectes els senyals d'estop o el de cediu el pas. En primer lloc, per una qüestió bàsica de seguretat, però també perquè el Servei Català de Trànsit (SCT) ha engegat una campanya amb policies locals de tot Catalunya per sancionar les conductes que comprometen la seguretat de les persones que es desplacen a peu.
La campanya posa el focus tant en els conductors com en els vianants. Tal com ha explicat Trànsit, per una banda, es farà especial incidència en infraccions de conducció que posen en perill els vianants, com ara no respectar semàfors en vermell, no aturar-se correctament en passos de vianants o circular a velocitats inadequades en zones pacificades. Paral·lelament, també es vol corregir els comportaments no reglamentaris dels mateixos vianants, com poden ser els encreuaments fora dels passos habilitats o la irrupció a la calçada sense garantir que la maniobra sigui segura.
Tot plegat, amb sancions per a totes les parts sempre que hi hagi infraccions. De fet, en la campanya del mateix període del 2025, es van interposar 1.975 denúncies, de les quals 868 van correspondre a conductes antireglamentàries de vianants, 648 per no respectar semàfors i 459 per no aturar-se davant dels passos de vianants.
I és que l'any passat van perdre la vida 29 vianants a Catalunya, dos més que el 2024. D’aquestes víctimes, 17 accidents mortals van tenir lloc en zona urbana i 12 en vies interurbanes, segons les dades de Trànsit, que defensa que això demostra que el risc és present tant dins de les ciutats com a les carreteres. "Aquest increment reforça la necessitat d’impulsar campanyes de sensibilització i controls preventius que ajudin a reduir la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu", diu en un comunicat.
Les carreteres amb més accidents mortals de Catalunya el 2025
Entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2025, 144 persones van morir en 136 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any anterior, havien perdut la vida 136 persones en 123 sinistres mortals i en aquest sentit, es va registrar un 6% més de morts.
Pel que fa a les vies, les carreteres que van acumular més morts són l’AP-7 (17), l’N-II (11), la C-58 (9) i l’A-2 (8), malgrat que, en general, es va mantenir la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12, l’N-340 i la C-31 van registrar 4 morts i la C-25, la C-32, la C-17, la GI-555 i la C-16, 3 respectivament.