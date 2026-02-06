Renfe no preveu recuperar la normalitat de Rodalies fins a l'abril

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat que es treballa per acabar amb “totes les limitacions” i recuperar la normalitat al servei a Rodalies “de cara a l’abril”. Tot i això, no ha especificat sobre si els retards formen part de la "normalitat". En declaracions als mitjans aquest divendres des de l’estació de Sants, ha detallat que també es treballa perquè l’R3 estigui “recuperada” en dues setmanes.
Incidència a l'R4, sense servei alternatiu
Pel que fa a l’R4, ha dit que la incidència d’aquest dijous a Sant Feliu de Llobregat va obligar a interrompre la circulació “per precaució” i ha encaminat els passatgers als serveis d’FGC, Tram, bus i metro, ja que és més “eficient” per entrar a Barcelona que un servei alternatiu per carretera. Així mateix, ha dit que tenen una flota d’autobusos preparada per si fes falta.
Sobre els serveis alternatius per l'R4, Carmona ha valorat que altres mitjans de transport, com FGC o el metro, són més "efectius" per entrar a Barcelona "que establir un servei alternatiu per carretera". "Hi ha uns modes de transport molt potents d'entrada a Barcelona i que connecten les diferents poblacions, creiem que és la millor opció", ha concretat. Preguntat per la recuperació del tram afectat, no ha volgut posar data: "En el moment en què a Adif acabi les obres, es facin els protocols habituals de seguretat, es podrà reobrir el servei".
Respecte al túnel de Rubí, reobert aquest dijous parcialment per a les mercaderies, ha explicat que la previsió és que de moment només circulin aquests trens, i més endavant els de passatgers.
Vaga de maquinistes
Pel que fa a la vaga de maquinistes prevista per dilluns i dimarts, ha recordat que s'aplicaran els serveis essencials decretats per la Generalitat, alhora que es mantindran els serveis alternatius per carretera, ja que no estan afectats per la vaga.