200 desallotjats a l'Institut de Microelectrònica de la UAB per una reacció tòxica

Dues-centes persones aproximadament han hagut de ser desallotjades aquest dijous al migdia de l'Institut de Microelectrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) després que una barreja de dissolvents orgànics hagi provocat una reacció tòxica. Els Bombers han rebut l'avís de l'incident cap a tres quarts de dues i han activat set dotacions, amb efectius de la Unitat de Riscos Tecnològics. Després de ventilar la zona s'ha donat per solucionat. El succés no ha causat ferits.\r\n\r\n\r\nHem activat 7 🚒#bomberscat (amb Unitat de Riscos Tecnològics #GRIT) per un incident (avís 13.40h) a l'Institut de Microelectrònica del recinte UAB.\r\nLa barreja de dissolvents orgànics ha provocat una reacció tòxica.\r\nS'ha desallotjat l'edifici (unes 200 pax) i no ha fet ferits. pic.twitter.com/Tx8FMccuPX\r\n— Bombers (@bomberscat) March 19, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n