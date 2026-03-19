19 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

200 desallotjats a l'Institut de Microelectrònica de la UAB per una reacció tòxica

  • La façana de l'Institut de Microelèctrica -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de març de 2026 a les 21:42
Actualitzat el 19 de març de 2026 a les 21:57

Dues-centes persones aproximadament han hagut de ser desallotjades aquest dijous al migdia de l'Institut de Microelectrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) després que una barreja de dissolvents orgànics hagi provocat una reacció tòxica. Els Bombers han rebut l'avís de l'incident cap a tres quarts de dues i han activat set dotacions, amb efectius de la Unitat de Riscos Tecnològics. Després de ventilar la zona s'ha donat per solucionat. El succés no ha causat ferits.

 

