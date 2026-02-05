La línia R4 de Rodalies de Renfe està interrompuda entre Martorell i l'Hospitalet perquè s'ha desprès una part d'un terraplè en unes obres que s'estan fent al soterrament de Sant Feliu de Llobregat, segons ha pogut saber l'ACN de fonts coneixedores. El despreniment ha afectat part de la plataforma per on transcorren les vies, però no els raïls. Tècnics d'Adif s'han desplaçat a l'indret per intentar solucionar la incidència, però de moment no hi ha previsió de represa del servei, que s'ha interromput per precaució.
La companyia ferroviària gestiona un servei alternatiu per carretera i encamina els viatgers cap a altres transports públics. Entre Martorell i Cornellà recomana FGC, a Sant Feliu de Llobregat el Tram i entre Cornellà i l'Hospitalet el metro. La resta de la línia continua operativa. Precisament, aquesta tarda s'ha recuperat el tram Manresa–Terrassa amb trens llançadora cada hora.
L'R4 començava a reprendre el servei
Just unes hores abans d'aquesta interrupció de la línia R4 s'ha reprès el trànsit de trens a l'R4 entre Manresa i Terrassa després de més de deu dies amb servei alternatiu per carretera per les obres de reforç d'un mur a l'estació de Castellbell i el Vilar. A hores d'ara, però, Rodalies encara queda lluny d'oferir un servei que s'acosti a la normalitat. El tram entre Manresa i Terrassa no es cobreix amb el servei regular de l'R4 que prové o va cap a Barcelona, sinó que ho fa amb combois llançadora entre la capital del Bages i la del Vallès Occidental que surten, només, cada hora.
L'R1 també s'ha reprès, de moment
L’R1 també ha reprès gradualment el servei entre Maçanet-Massanes i Blanes amb un tren llançadora cada 90 minuts, tot i que es manté un servei de bus complementari. D’altra banda, de Blanes a Mataró la freqüència és de dos trens per hora i sentit, mentre que en l’altre ramal, fins a l'Hospitalet, és de cinc trens per hora i sentit. Des de feia dues setmanes tots aquells passatgers que agafaven l'R1 i RG1 havien de baixar a l'estació de Blanes i seguir fins a Maçanet-Massanes en bus. Aquest dijous a la tarda, però, els trens han tornat a circular-hi amb el tren llançadora que fa el recorregut entre les dues terminals ferroviàries cada 90 minuts.