Adif reobre parcialment el túnel de Rubí i reprèn la circulació de mercaderies

Adif reobre parcialment aquest dijous el túnel ferroviari de Rubí, cosa que permet reprendre la circulació de mercaderies cap a França després de deu dies interrompuda, segons confirmen fonts de la companyia. Així, el gestor ha complert amb el calendari que va comunicar a les empreses i al Port de Barcelona aquesta setmana. L’afectació impedia als combois procedents de Barcelona i Tarragona avançar cap a la resta del continent, i també que n'arribessin alguns provinents des de França.
Segons ha informat el Ministeri de Transports en un comunicat, la intervenció d’Adif ha consistit el reforç de l'estructura en una longitud de 130 metres. En concret, s’ha cosit una fissura existent amb la col·locació tanques de protecció d'acer que s'han ancorat a la volta del túnel. En paral·lel, s'ha escanejat la instal·lació i s'estan fabricant a mesura les cintres metàl·liques que s'instal·laran en l'actuació principal. D'altra banda, el gestor manté l'auscultació del túnel en temps real i ha intensificat la vigilància en aquest punt.
Quin ha estat l'impacte?
La incidència va provocar casos com el Railsider Mediterraneo, una empresa ferroviària que tenia 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall. Un cas semblant va ser el de l’empresa de logística Coma y Ribas, amb seu a Santa Perpètua de Mogoda i el Port de Barcelona, que va haver de reforçar el transport per carretera per cobrir la manca de trens i arribar a destinacions llunyanes, com Saragossa o Madrid.
Pel que fa al port de Barcelona, la infraestructura tan sols donava sortida a un 25% de la capacitat habitual a través del corredor sud, mentre que cap al nord, el tancament del túnel de Rubí els va afectar "al 100%", ja que per transportar mercaderies cap a França "no hi ha alternativa".
Davant d’aquesta situació, patronals com Pimec van alertar que si el bloqueig de mercaderies continuava, el país es podia arribar a trobar amb una crisi d’abastiment en el teixit industrial, més enllà de la crisi reputacional que això significava per Catalunya.
En aquest context, diferents entitats del sector logístic aposten per duplicar les vies perquè les mercaderies no comparteixin infraestructura amb les línies de Rodalies, com passa actualment a tota la xarxa excepte en un tram de Castellbisbal al port de Barcelona. Els empresaris consideren que la xarxa s’ha quedat petita i que cal planificar noves línies fèrries i punts d'intermodals.