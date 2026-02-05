El Govern mantindrà la gratuïtat de Rodalies fins a la «restitució completa» del servei

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que Rodalies continuarà sent gratuït “fins a la restitució completa del sistema”, eliminant així el termini d’un mes fixat en un primer moment. Així ho ha dit aquest dijous en una compareixença al Parlament, on ha tret pit de la seva gestió de la crisi ferroviària arran de l’accident de Gelida, ja que el Govern va “prioritzar la seguretat” del servei “en tot moment”.
Així mateix, ha defensat que “per primera vegada” s’està revisant de manera integral tota la xarxa de Rodalies, que ha qualificat de “fràgil” i en un estat “del tot deplorable”. També ha reivindicat les decisions preses, com l’exigència de cessaments a Renfe i Adif i la pressió al Ministeri perquè acceleri inversions.
El Ministeri de Transports, encapçalat per Óscar Puente ha decidit crear una unitat específica per reforçar el "manteniment preventiu" de Rodalies i anticipar-se a possibles incidències de la xarxa. A més, ha anunciat la convocatòria de 30 places noves per reforçar el personal operatiu a Catalunya. Les actuacions estan concebudes "per impactar a curt termini en la millora de la qualitat del servei de Rodalies", explica el Ministeri.
En concret, la unitat dependrà de la Subdirecció de Manteniment d'Adif i tindrà competències sobre tota Catalunya i la seva xarxa ferroviària, amb equips tècnics que treballaran en exclusiva en les línies R1, R2 i R4, així com en els túnels de Barcelona. Les tasques es faran en coordinació amb l'oficina tècnica del Pla de Rodalies.
Un servei que suspenia abans del caos
Els catalans suspenen Rodalies per segon any consecutiu en l'enquesta anual de valoració del Govern i de les polítiques públiques del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), publicada aquest dijous. La ciutadania li atorga un 4,2 sobre 10, tres dècimes menys que l'any passat i lluny de l'aprovat dels dos anys anteriors. La mostra, de 3.242 persones, es va recollir entre l'octubre i el desembre passat, abans de l'accident de Gelida i de les dues setmanes d'interrupcions en el servei. El 55% d'enquestats creu que la Generalitat és qui n'ha de millorar el servei, mentre que el 41% opina que és responsabilitat del govern espanyol. D'altra banda, els ciutadans aposten per la sanitat pública, excepte els joves, que creuen que la privada funciona millor.