Rodalies manté per aquest dijous l'oferta actual de trens i transport alternatiu

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmat aquest dimecres a la tarda que s'està treballant perquè el servei ferroviari de Rodalies es recuperi "de manera progressiva". A més, Renfe preveu activar el cap de setmana el nou pla de transport alternatiu per carretera de l'R3, que ha de millorar l'actual. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat des de l'estació de Sants que Govern, Renfe i l'operador de bus treballen per veure "quina és la millor opció". "Ho volem fer de la mà dels coneixedors del territori per veure quines poden ser les millores".
Pel que fa al servei de Rodalies, aquest dijous començarà amb la mateixa oferta que avui, amb les actualitzacions dels programes d'autobús a l'R8 i de Valls a Camp de Tarragona ja activades aquest dimecres. Carmona ha reiterat la petició de disculpes als usuaris i ha insistit en el fet que es treballa amb la màxima capacitat per resoldre incidències.
Aquest matí hi ha hagut problemes amb els sistemes de megafonia, però Carmona ha destacat que s'han resolt amb celeritat. "La informació és clau per a nosaltres", ha dit, tot assegurant que la incidència a la megafonia ha durat uns vint minuts i que mentrestant la resta de canals han continuat funcionant. El portaveu de Renfe a Catalunya ha recordat que hi ha 700 informadors arreu del territori per mantenir els usuaris al corrent de l'última hora del servei.
Quan fa dues setmanes de l'accident mortal de Gelida que va desembocar en una de les crisis més acusades del servei ferroviari a Catalunya, Carmona ha tornat a demanar disculpes a la ciutadania i ha reiterat que Renfe, Adif i Govern treballen per revertir la situació i per recuperar "la normalitat del servei i la confiança per als centenars de milers de ciutadans per als quals Rodalies és essencial".
En aquest sentit, el portaveu de Renfe ha assegurat que s'han incorporat "400 tècnics d'Adif" que treballen en "31 punts de la xarxa" per poder recuperar trams afectats tan aviat com sigui possible. Carmona no ha volgut precisar més el termini, tot reiterant que es treballa amb l'objectiu d'aconseguir una "recuperació progressiva".