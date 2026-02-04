El govern espanyol posa una nova unitat i més gent a fer «manteniment preventiu» a Rodalies

El govern espanyol posa mà al caos ferroviari català. El Ministeri de Transports, encapçalat per Óscar Puente ha decidit crear una unitat específica per reforçar el "manteniment preventiu" de Rodalies i anticipar-se a possibles incidències de la xarxa. A més, ha anunciat la convocatòria de 30 places noves per reforçar el personal operatiu a Catalunya. Les actuacions estan concebudes "per impactar a curt termini en la millora de la qualitat del servei de Rodalies", explica el Ministeri.
En concret, la unitat dependrà de la Subdirecció de Manteniment d'Adif i tindrà competències sobre tota Catalunya i la seva xarxa ferroviària, amb equips tècnics que treballaran en exclusiva en les línies R1, R2 i R4, així com en els túnels de Barcelona. Les tasques es faran en coordinació amb l'oficina tècnica del Pla de Rodalies.
Segons explica el Ministeri en un comunicat, "s'han pres aquestes decisions de caràcter tècnic per reforçar l'estructura d'Adif a Catalunya". Justificant-ho en "la complexitat de la xarxa a Catalunya així com en l'impacte del canvi climàtic sobre la infraestructura".
Tres dies de retard
Aquest dimecres, ja fa tres dies que Renfe i Adif incompleixen el termini anunciat pel Govern per a la recuperació del servei "normal" de Rodalies, el previ a la crisi iniciada per l'accident a l'R4 a Gelida. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va situar la recuperació de la totalitat del servei per dilluns passat i el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, matisa ara que la promesa era "garantir la mobilitat de les persones", per tren o per carretera.