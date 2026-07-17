Les aerolínies europees avisen que la reforma del sistema europeu de comerç d'emissions encarirà els vols

La patronal de les principals aerolínies europees, Airlines for Europe (A4E), ha advertit que la reforma del Sistema Europeu de Comerç de Drets d’Emissió (ETS) encarirà el cost dels vols per als passatgers sense garantir que els recursos recaptats es reinverteixin íntegrament en la descarbonització de l’aviació.\r\n\r\nL’entitat reclama que tots els ingressos provinents de l’ETS es destinin a reduir les emissions del sector i a abaixar el preu dels combustibles sostenibles d’aviació (SAF). “La prioritat d’Europa hauria de ser reduir el cost de l’ETS i dels SAF, amb cada cèntim recaptat reinvertit en la reducció de les emissions de l’aviació”, ha subratllat la directora general d’A4E, Ourania Georgoutsakou.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nAena invertirà 153 milions en la remodelació de la T2 de l’aeroport del Prat fins al 2031\r\n\r\n