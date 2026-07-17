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Aena invertirà 153 milions en la remodelació de la T2 de l’aeroport del Prat fins al 2031

Economia

  • Terminal 2 de l’aeroport del Prat -

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Publicat el 17 de juliol de 2026 a les 14:02

Aena preveu invertir 153,4 milions d’euros fins al 2031 en la remodelació integral de la terminal T2 de l’aeroport de Barcelona-El Prat. “Són actuacions molt importants”, ha reivindicat en roda de premsa la directora de la infraestructura, Eva Valenzuela, que ha equiparat aquesta actuació a les que es van fer amb motiu dels Jocs Olímpics. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i integració del mòdul A i l’ampliació de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d’entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. Les actuacions no ampliaran la capacitat de les instal·lacions i es compatibilitzaran amb l’operativa habitual de l’aeroport.

Així, les inversions es divideixen en quatre projectes. La renovació dels elements electromecànics (10,7 milions), l’adequació del sistema d’inspecció dels equipatges de bodega (20,3 milions) i les actuacions de millora de la terminal (68,1 milions). Aquests tres projectes encara continuen sense licitar, a diferència de l’adequació de la terminal, que ja està adjudicada amb un pressupost de 53,9 milions. Les obres començaran al novembre.

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