Els cinc hàbits quotidians que danyen les dents sense que te n'adonis, segons una odontòloga

La salut bucodental no depèn únicament del raspallat diari, sinó també de factors externs com l’alimentació o costums que acaben danyant les nostres dents, com pot ser mossegar-se les ungles, però hi han moltes altres.
Tot i que l’esmalt és el teixit més resistent del cos humà, no és invulnerable ni es pot regenerar, de manera que alguns hàbits quotidians poden deteriorar-lo de mica en mica sense que la persona se n’adone.
Els cinc hàbits que més danyen les dents
Aquest desgast de l'esmalt pot provocar molèsties com sensibilitat, petites fractures o patologies a les genives si no s’hi posa remei a temps. Per aquest motiu, segons indica l’odontòloga Eugenia Cervantes en la seva publicació a Instagram, s'ha de saber reconèixer quines són les pràctiques diàries que danyen la nostra salut bucodental i que passen més desapercebudes.
Raspallar-se molt fort
Per l'experta en dents, un raspallat agressiu no és més efectiu ni deixa més netes les dents, de fet, és molt pitjor pel nostre esmalt. Raspallar-se les dents amb massa força o amb un raspall en mal estat pot erosionar l’esmalt i fer recular les genives, deixant zones sensibles al descobert.
Mossegar-se les ungles
Entre els hàbits quotidians més importants i que més efectes tenen en les nostres dents està el fet de mossegar objectes com bolígrafs o ungles, una pràctica que molta gent té des de la infància i que pot afavorir el desgast o fins i tot trencaments de l’esmalt.
Compte amb les begudes àcides
Un altre factor a tenir en compte és el consum habitual de begudes àcides, com refrescos, sucs cítrics o begudes energètiques, que debiliten progressivament l’esmalt i augmenten el risc de sensibilitat.
Obrir objectes amb les dents
És habitual que per mandra o per no tenir utensilis apropiats, de vegades, utilitzem les nostres dents per obrir objectes, envasos o, inclús, per tallar fils. Però fer servir les dents com si foren una eina pot causar microfractures i debilitar l’estructura dental.
No passar-se el fil dental
Aquest és un dels punts que poca gent fa correctament. Segons explica l'odontòloga, el fil dental és més important del que creiem, ja que arriba als espais en què el raspall no arriba i són els llocs on s’acumulen més restes de menjat que no es netegen bé.