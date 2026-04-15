El suplement de crèdit cohesiona la majoria de la investidura en l'avantsala dels pressupostos

Les converses discretes entre el Govern i ERC pels pressupostos continuen amb l'objectiu d'aprovar-los abans de les vacances d'estiu, però mentrestant la Generalitat necessita recursos per poder funcionar. Després d'una retirada in extremis del projecte de pressupostos, Salvador Illa va aconseguir lligar els vots republicans a un suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros que el Parlament ha convalidat aquest dimecres. En l'avantsala dels pressupostos, la majoria de la investidura es cohesiona al voltant de la injecció de recursos mentre creixen les crítiques de l'oposició, que acusen els socialistes de mala gestió i de viure "supeditats" als interessos dels republicans i els Comuns.
El Govern ha entomat una derrota important -haver de fer marxa enrere amb els pressupostos- a canvi del compromís d'una victòria en els pròxims mesos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha insistit que són necessaris i ha confiat que arribin "aviat". ERC ha pogut exhibir fermesa en la posició negociadora, a canvi de flexibilitzar la seva exigència en la recaptació de l'IRPF. I els Comuns, que sí que tenien un acord per aprovar els comptes d'Illa, guanyen una nova finestra negociadora per aconseguir que el Departament de Salut faci marxa enrere en els incentius als CAP per reduir el temps de les baixes laborals.
Els diners del suplement de crèdit aniran sobretot a fer front als increments salarials del personal de la Generalitat i que l'administració pública pugui funcionar amb certa normalitat. També per entomar la despesa tangencial dels departaments o l'augment dels contractes com la despesa farmacèutica, la dependència, els centres educatius, els recursos pels ajuntaments o les ajudes al lloguer pactades amb els Comuns. Hi ha un tercer bloc vinculat als compromisos plurianuals, com ara pel pla de barris, la compra d'habitatge o les bonificacions del transport públic. La consellera Romero ha agraït a ERC i els Comuns que hi donin suport, però ha insistit que l'objectiu són els pressupostos.
Els republicans, per la seva banda, tret pit d'haver portat el Govern fins a l'escenari del suplement de crèdit. "Han hagut de retirar els pressupostos perquè no els van pactar amb ERC", ha dit el diputat Albert Salvadó, que ha recordat que no hi poden haver nous acords si no es compleixen els que s'han signat fins ara. No serà l'IRPF, que ja no és una línia vermella per a la negociació, però els republicans sí que avancen en traspassos i més quotes de sobirania, per exemple amb el consorci d'inversions. ERC no vol que la legislatura descarrili i el Govern confia que els republicans compliran l'acord i avalaran els comptes abans que acabi el període de sessions.
Els Comuns també han insistit a l'executiu que cal que els acords es compleixin, però els seus vots estan garantits quan els pressupostos arribin al Parlament. David Cid -que ha protagonitzat un moment de tensió amb el diputat de Junts, Salvador Vergés, per la guerra de l'Iran- ha exigit que no es repeteixi un episodi com el de les baixes laborals i que s'accelerin alguns dels compromisos signats, com ara el conveni per una escola de Sitges. En aquest sentit, ha demanat una reflexió al PSC i ERC perquè negociacions com les dels pressupostos arribin a bon port davant d'una dreta que espera que la majoria d'esquerres fracassi.
Abstenció sorpresa de la CUP
La votació estava lligada, però la sorpresa l'ha donada la CUP. Els diputats anticapitalistes s'han abstingut, malgrat les crítiques verbalitzades per la diputada Laure Vega al faristol, que ha lamentat que el Govern no els hagi contactat per negociar el suplement. Fonts parlamentàries justifiquen la decisió pel fet que entre els 6.000 milions s'inclouen partides rellevants que van destinades a l'educació i equipaments municipals. En tot cas, Vega ha dit que "falta política i sobra supèrbia", i ha reclamat més responsabilitat al Govern per no "alimentar l'extrema dreta".
Junts carrega contra la manera de fer del Govern
En contraposició, la dreta ha manifestat el seu rebuig no només al suplement de crèdit, sinó a la manera de fer del Govern. S'ha criticat l'instrument del decret llei i també que es vulgui aprovar els pressupost "per la porta del darrere" i sense control parlamentari, com ha dit Vergés. El portaveu de Junts ha lamentat també que el decret s'hagi pactat prèviament amb els socis de la investidura, cosa que fa inviable que els juntaires hi puguin donar suport, i també ha acusat el Govern de supeditar els interessos de Catalunya als interessos electorals del PSOE, amb les eleccions andaluses a l'horitzó.
El PP, com Vox i Aliança Catalana, també s'han apuntat a la crítica. El portaveu popular Juan Fernández ha retret al Govern que faci “bones cares” davant la incapacitat de tenir pressupostos i els ha retret que tinguin una “màquina de propaganda” per fer anuncis setmanals que no acaben tirant endavant. “Fora del Parlament la gent està farta i no saben donar-los una resposta”, ha sentenciat. Sílvia Orriols, per la seva banda, ha furgat més en la ferida del PSC i ha instat el Govern ha agafar d'exemple Ripoll, on sí que hi ha pressupostos gràcies, precisament, a l'abstenció dels dos diputats socialistes.