Foment convoca eleccions i Sánchez Llibre es llança a un tercer mandat

La patronal Foment del Treball ha convocat eleccions per renovar la seva cúpula directiva per al 18 de maig. Però no s’esperen sorpreses. L’actual president, Josep Sánchez Llibre, es presentarà a la reelecció, com ha anunciat després de la reunió de la junta directiva. A hores d’ara no es preveuen sorpreses i en els cercles empresarials es considera improbable una candidatura alternativa. Les eleccions es preveien pel juliol, però s'han avançat perquè no coincideixin amb l'estiu.
"Queda molta feina per fer", ha dit el dirigent empresarial, que ha assegurat que sent "il·lusió" per tornar-se a presentar, però que les darreres setmanes molta gent de la junta i de fora li han insistit en què llancés la seva candidatura. "Em veig amb molta força i confiança per afrontar aquest repte per als propers quatre anys", ha dit, subratllant el "gran projecte" que resta per fer: "Un ecosistema amb tres potes: la defensa de la llibertat d'empresa, la defensa de la propietat privada i garantir la seguretat jurídica de totes les inversions privades".
Sobre el seu programa, Sánchez Llibre ha propugnat l'increment de la productivitat, la lluita contra l'absentisme, que ha presentat com una de les grans obsessions dels empresaris, intentant un gran pacte social a nivell d'estat, rebaixar la pressió fiscal a les empreses i les famílies (eliminació de l'impost de patrimoni, reduir i bonificar el de successions, deflactar l'IRPF, treballar per facilitar el dret a l'habitatge, treballar per unes infraestructures eficients i lluitar per una administració més eficient.
Fins al 8 de maig hi ha temps per presentar una candidatura. Calen 40 avals per formalitzar una candidatura, una dada que el president de l'organització ha esmentat com a exemple de facilitat per poder presentar una llista alternativa. Sánchez Llibre ha explicat que la reforma dels estatuts de la CEOE que van permetre posar fi a la limitació de mandats és el que va fer decidir a Foment de fer la mateixa reforma.
Sánchez Llibre va arribar a la presidència de la patronal catalana el 2018 i va ser reelegit el 2022, en totes dues ocasions sense oposició. L’empresari (Dani) venia d’una dilatada vida política, primer a Centristes de Catalunya i després a Unió Democràtica, quan va ser l’home de la formació al Congrés durant anys. El seu coneixement de les entranyes de la política del funcionament de l’Estat l’han convertit en un dels grans actors polítics i socials del país.
Va accedir al cim de Foment en uns moments difícils, només un any després de l’1-O i quan la convulsió del procés agitava encara les aigües de la societat catalana. El dirigent democristià, acostumat a interlocucions delicades i transversals en el cor de l’Estat i en les negociacions entre Madrid i la Generalitat, ha tornat a demostrar aquests anys la seva capacitat diplomàtica.
Ha combinat un dicurs dur a l’hora de defensar la posició de la patronal en el diàleg social amb la defensa d’una sortida dialogada de la crisi a Catalunya, el suport als indults i a l’amnistia i un canal obert amb Carles Puigdemont a l’exili. Durant el seu mandat, Foment del Treball ha intentat reforçar ponts entre la patronal i Junts, i ha endurit el seu discurs envers aspectes de la política del Govern Illa en habitatge i pressió fiscal.