Sánchez Llibre encarrila la reelecció a Foment sense abaixar el to crític amb Illa

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha presentat aquest divendres els avals i el programa amb què concorrerà a la reelecció al capdavant de la patronal, el 18 de maig vinent. El dirigent empresarial no tindrà rival en aquest procés. Avui ha presentat 300 avals, que representen 1.800 vots, dues terceres parts dels sufragis de l’assemblea general que l’ha de reelegir.
El seu programa gira entorn de tres eixos: la productivitat, la competitivitat i la prosperitat. Sánchez Llibre ha insistit en la necessitat d’una política fiscal que impliqui menys impostos per a les empreses i les famílies, reiterant que es viu un “infern fiscal opressiu”, i s’ha compromès a reclamar al Govern una fiscalitat competitiva. Ha demanat altra vegada la supressió de l’impost de patrimoni, bonificar al màxim l’impost de successions i donacions, així com la deflactació de la tarifa de l’IRPF.
El líder empresarial ha insistit també en el problema de l’absentisme, que és tres punts per sobre del 2,5%, que és la mitjana europea. No era així el 2019, però des del 2020 s’ha incrementat fins duplicar el que paguen les empreses per contingències vinculades a l’absentisme (uns 33.000 milions d’euros).
Sánchez Llibre s’ha imposat com a repte la reducció de l'absentisme del 5,5% al 4%, que suposaria guanyar 582 milions d’hores de treball a l’any i reduir en 342.000 les persones absents de la feina al dia. El cap empresarial s’ha proposat assolir un gran consens en aquest tema, amb l’elaboració d’un llibre blanc sobre l’absentisme.
La defensa de la propietat privada és un altre dels punts forts del discurs del president de Foment, que ha criticat la política sobre habitatge del Govern, que ha qualificat d’”intervencionista”, reclamant “l’increment real de l’oferta, la generació i alliberament de sòl urbà, la seguretat jurídica i la col·laboració público-privada”, criticant unes regulacions que, segons la patronal, redueixen l’oferta i desincentiven la inversió.
El dirigent empresarial ha recordat els estudis realitzats des de Foment sobre les infraestructures, refermant l’exigència empresarial per a una execució efectiva de les inversions compromeses. Fa uns dies, la patronal va presentar un estudi sobre l’incompliment inversor de les administracions, que va xifrar en 49.543 milions d’euros en els darrers disset anys.
Sánchez Llibre s’ha referit al context geopolític que s’està vivint, el que li ha permès insistir en la necessitat de dispsoar d’una energia que garanteixi la seguretat, la sostenibilitat i l’activitat econòmica. Com ha fet en altres ocasions, ha apostat per alalrgar la vida útil de les actuals centrals nuclears, en una línia que el programa defineix com a realisme tecnològic.
A una pregunta sobre el finançament, Sánchez Llibre s'ha mostrat "d'acord" amb l'acord de socialistes i ERC, i ha recordat que Foment defensa, històricament, que tots els impostos generats a Catalunya siguin gestionats a Catalunya a través d'una agència pròpia, però ha reconegut que la patronal insisteix més en el bloc d'infraestructures.
Tot i la crítica feta al Govern, el president de Foment ha insistit en què la patronal "no fa política" i preserva el respecte institucional. Ha defugit dir si moltes de les reclamacions de Foment impliquen que els socialistes perdin el poder ("nosaltres negociarem amb els governs que hi hagi, aquí i a l'Estat"). En aquest sentit, ha reconegut com a positiva la posició del president Illa, "que ha fet factible l'ampliació de l'aeroport".