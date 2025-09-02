El formatge que ha batut el rècord del més car del món

El formatge Cabrales és, oficialment i per cinquè any consecutiu, el més car del món. Així s'ha decidit en la subhasta anual que se celebra durant el certamen del formatge del municipi asturià de Cabrales, en la qual ha guanyat el restaurant El Llagar de Colloto, propietat d'Iván Suárez, que repeteix per segon any l'adjudicació d'aquest formatge.
La peça de la formatgeria Ángel Díaz Herrero s'ha venut per 37.000 euros, mil euros més car que l'any passat, però al mateix restaurant. Segons explica El Correo, l'emoció de guanyar aquest formatge en la subhasta va ser tal que a Suárez li va relliscar la peça de la plata on estava posada i va caure a terra.
La quantitat desemborsada quedarà recollida al Llibre Guinness dels Rècords com el formatge més car del món. Encara que la situació de Suárez, el propietari que ara té aquest tresor al seu restaurant, també és rècord, ja que ha comprat el millor Cabrales en les cinc últimes edicions del certamen. De fet, el 2018 va pagar 14.300 euros pel formatge guanyador que va aconseguir el primer rècord Guinness a la peça més cara.
Un preu elevat per una elaboració costosa
Aquest tipus de formatge cabrales s'elabora artesanalment amb llet crua de vaca o barreja de dues o tres classes, com de vaca, ovella i cabra. Aquesta barreja madura entre dos i quatre mesos en coves naturals dels Picos d'Europa, a 1.500 metres d'altitud. Les condicions d'humitat de l'indret permeten que es desenvolupen els fongs "Penicillium", que són els qui li aporten les seves característiques taques de color blau i el fort sabor.
El cabrales és, a més, un formatge amb denominació d'origen protegida (DOP) des del 1981 i és el més conegut d'entre les més de 300 referències de formatges asturians, una de les regions europees amb més varietat.