El millor esmorzar abans d'un examen, segons els experts

Arriba Nadal, el fred i també el final de quadrimestre o trimestre si estàs estudiant. Açò implica el començament de l'època d'exàmens on l'estrès i la son són els protagonistes de dos mesos intensos d'estudis. Durant d’aquesta etapa, no només compten les hores d’estudi o de descans, sinó que també és clau per a la concentració i un millor rendiment l’alimentació.
Segons explica Patricia Martínez en un article de la UOC, dietista-nutricionista i professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, una bona i variada dieta per enfrontar els exàmens amb concentració, agilitat mental i rendiment no té efectes del matí a la nit, de fet, es basa en el manteniment i la constància dels bons hàbits alimentaris. Per aquest motiu, has de saber quins són els aliments clau per enfortir les connexions del teu cervell i millorar la memòria.
Aliments imprescindibles per a la concentració
Com explica Martínez a l'article de la UOC, l'alimentació és clau durant el període d'exàmens i no és recomanable saltar-se cap àpat perquè és durant aquesta època quan més energia necessitem, fet que passa per una rica i completa dieta. En aquest sentit, hi ha aliments que potencien més les nostres capacitats cognitives i, incorporats en els nostres menjars diaris, aporten nutrients i beneficis molt necessaris per al bon funcionament del nostre cervell.
Les proteïnes o carbohidrats són una molt bona opció per mantenir un bon funcionament cerebral, ja que mantenen un flux d’energia constant i eviten les baixades de sucre i contribueixen a la sensació de sacietat. Alguns d'aquests aliments són els cereals integrals, la quinoa, l'espelta, la pasta, els ous o els llegums.
L'omega-3 i l'omega-6 també són nutrients que afavoreixen la memòria i la rapidesa mental. Es troben al peix blau, a les nous, a les llavors de lli o xia. També és beneficiosa pel cervell la vitamina B12, essencial per prevenir el cansament mental i reforçar les connexions neuronals. Present en ous, làctics i carns magres.
Un altre dels aliments que afavoreix el bon funcionament del cervell i aporta energia per estudiar és la xocolata negra i les fruites del bosc, que estimulen la concentració i redueixen l’estrès oxidatiu.
Aquests aliments s'han d'ingerir, recomanablement, el dia abans de l’examen, però també has de tenir en compte que no són bons els menjars abundants. Per esmorzar abans de les proves, combina cereals integrals, fruita fresca, fruits secs i una mica de proteïna, com un ou. Evita la brioixeria, els sucres simples i els aliments processats, que generen pics d’energia seguits de cansament. Si vols alguna cosa dolça, aposta per la xocolata negra o una peça de fruita.