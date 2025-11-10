Un nou restaurant de Barcelona exclou el català a la seva carta: «El castellà és més universal»

Nou cas de catalanofòbia al món de la gastronomia. El Suzaku, un establiment que ha obert fa una setmana a l'Arc de Triomf de Barcelona, només té la carta en castellà, contràriament a com estableix el Codi de Consum. L'excusa del negoci és que "el castellà és més universal a Barcelona".
Anem a pams, un usuari, a través de l'Instagram de l'establiment els ha preguntat si atenien en català, perquè ha vist que tota la promoció a xarxes estava feta en castellà. El Suzaku ha contestat que prefereix tenir la carta en castellà "perquè és més universal a Barcelona", afegint que a la ciutat "hi ha molta gent que no sap parlar català" i també "volen incloure'ls". A banda, el negoci afegeix que totes les cambreres saben català i et poden atendre en la llengua si ho demanes.
La resposta de l'establiment ha generat diverses reaccions a les xarxes. Un usuari ha amenaçat de denunciar el cas davant de Plataforma per la Llengua i un altre els ha dit que la denúncia els podia arribar des de Consum. Amb tot plegat, el Suzaku no ha donat cap més resposta.
L'únic matís que han fet és que "la carta és molt provisional encara". El negoci va obrir fa tot just cinc dies i la promoció a xarxes va començar en el mateix moment. El compte d'Instagram acumula diversos comentaris d'usuaris, tots en castellà, que expressen el seu desig d'anar a l'establiment.
El Suzaku és un maid cafe, una cafeteria amb un toc de fantasia perquè les cambreres van disfressades i els clients ho poden fer també. A més, es divideix en dues franges. De 9:00 a 19:00 ofereix els serveis habituals d'una cafeteria, i a partir d'aquella hora i fins a les 01:00 es converteix en un bar musical.