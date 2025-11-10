El camió bolcat a l'AP-7 durant 33 hores tenia documentació de les mercaderies falsa

Aquest diumenge un camió cisterna bolcat va tallar l'AP-7 al migdia entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, durant més de 24 hores a la zona. El trànsit es va desviar per altra carretera, però això no va evitar que hi haguera retencions de 10 quilòmetres des de l'Aldea en sentit nord, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i els Mossos, però, tot i això, va estar al lloc bolcat durant 33 hores.
El camió ocupava una part de la via i tots els recursos estaven preparats per retirar-lo fins que es van adonar que el que portava a dins no era oli industrial, com posava als papers, sinó 29.000 litres de gasoil. Aquesta falsa documentació va complicar molt la retirada del camió, ja que es van haver de mobilitzar al lloc de l'accident els Bombers amb el furgó de Risc Químic i personal del Grup d'Intervencions en Riscos Tecnològics (GRIT), que van haver d'activar el protocol de seguretat per evitar vessaments i riscos.
Davant aquesta situació, els Mossos no van poder prendre declaració del conductor, perquè havia patit un traumatisme cranioencefàlic a causa de l'accident, ni es van poder comunicar amb l'empresa responsable, que tenia matrícula lituana.
Finalment, es van poder fer les maniobres de transvasament dels 29.000 litres de gasoil, però açò no és un procés ràpid ni fàcil i, a més, van detectar que a dins de la cisterna la pressió era perillosa i això va obligar a tallar l'autopista en els dos sentits durant una estona. Per evitar moltes cues, que no es van poder evitar finalment, es va obrir una carretera alternativa per desviar el trànsit, l'N-340.
La realitat és que l'accident es va produir el dissabte a les 13 hores i no es va retirar de l'autopista fins a les 23 hores d'aquest diumenge, un total de 33 hores aproximades.