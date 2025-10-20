Els radars fixos eviten 77 accidents cada any a les carreteres catalanes: el tipus de conductor més beneficiat

Els radars fixos de velocitat han evitat 1.610 accidents amb ferits, 372 dels quals amb víctimes greus o mortals entre 2002 i 2023 -77 cada any- segons un estudi realitzat per Ivàlua, l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques. Això suposa un 31% d'accidents de trànsit amb ferits i un 20% amb ferits greus o morts.
La consellera d'Interior Núria Parlon i el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel han presentat l'estudi amb les dades procedents de l'anàlisi a partir dels 131 radars de velocitat fixos de punt senyalitzats que hi ha instal·lats a les carreteres catalanes. L'estudi conclou que a partir del dotzè any de la instal·lació la reducció dels accidents arriba fins a un 50% i no provoca més accidents abans o després del radar.
Reducció més elevada en el cas dels homes joves
A més, l'estudi ha descobert que aquesta reducció d'accidents és més important en casos de conductors homes joves de 25 a 44 anys, els que es produeixen per error del conductor, els que tenen lloc de dia i en dia laborable, i en els que estan implicats turismes o motocicletes. També s'ha detectat que no hi ha hagut un augment de la sinistralitat per frenades brusques abans del radar o accelerades just després entre 500 i 2.000 metres de distància, conegut com a efecte "cangur".
L'analista d'Ivalua, Arnau Juanmartí, ha explicat que també s'ha constatat que el radar ajuda a disminuir els accidents per altres causes que no sigui l'excés de velocitat com les distraccions, ja que els conductors estan més atents. Pel que fa a l'efecte més intens en els joves, ha comentat que és deu al fet que solen tenir més hàbits que comporten risc a les carreteres.
Per això, l'estudi conclou la importància d'instal·lar més radars fixos senyalitzats a punts d'alta accidentalitat i també recomana fer una anàlisi per saber quins radars funcionen millor, si els de tram o els de punt. Entre el 2002 i el 2023, Catalunya ha registrat una mitjana anual de 7.336 accidents de trànsit amb ferits, 1.177 dels quals han resultat greus o morts. Aquest 2025 fins al 31 de juliol han mort 88 persones a les carreteres catalanes, sis més que durant el mateix període l'any passat.