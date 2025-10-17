El radar remolc de la DGT que posa 20 multes per minut arriba a Catalunya

Els vuit primers mesos del 2025, han mort 97 persones en 90 accidents a les carreteres catalanes. Així ho indiquen les dades del Servei Català de Trànsit (SCT) fins al 31 d'agost, que denoten una disminució de la mortalitat en un 20% respecte al mateix període del 2019, l'any de referència del Pla de Seguretat Viària de l'organisme. Si bé, són tres morts més que l'any passat, quan 94 persones van perdre la vida en 86 sinistres.
La sinistralitat s’ha reduït a les demarcacions de Tarragona, amb cinc morts (tres menys que el 2024); a Girona, amb sis morts (un menys que el 2024); i a Barcelona, amb tretze morts (dos menys que l’any anterior). En canvi, a Lleida, la xifra de finats s’ha duplicat respecte al mateix període de 2024, passant de sis a dotze.
En aquest sentit, els radars són una de les eines més efectives per evitar l'excés de velocitat, directament relacionat amb el nombre i la gravetat dels sinistres. Per això, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha estrenat a Catalunya un nou tipus d'aparell que ja estava vigent en altres punts de l'Estat i que fa 20 multes per hora.
Es tracta del radar remolc, que rep aquest nom perquè es pot transportar per tot el sistema viari enganxat al remolc d'un vehicle. Aquest radar mòbil, a més, està camuflat per una coberta, la qual cosa el fa gairebé indetectable a simple vista. Funciona amb una bateria que pot durar fins a dues setmanes i té connexió a internet. Gràcies a això, pot enviar les infraccions de manera immediata a qualsevol punt de l'Estat.
Un dels punts on ja s'ha provat aquest radar remolc és la carretera C-31, on ja ha multat centenars de conductors. La DGT ha comprovat l'eficàcia dels aparells i té la intenció de distribuir-ne més per la resta de punts conflictius de la xarxa viària catalana amb l'objectiu d'evitar infraccions de velocitat.
El tipus de radar més "perillós"
Segons dades de la DGT, el tipus de radar que més multa és el radar de tram, que es caracteritza per calcular la velocitat mitjana de cada vehicle al llarg d'un tros de via. Les sancions que s'imposen per excés de velocitat poden comportar multes de fins a 600 euros i la pèrdua de sis punts del carnet de conduir.