29 de abril de 2026

El secret per aconseguir unes llenties «amb molt sabor», segons una àvia catalana

La cuinera viral Alfonsa revela l’ingredient clau que marca la diferència en aquest plat de tota la vida

  Una olla amb llenties

Publicat el 29 d’abril de 2026 a les 05:30
Actualitzat el 29 d’abril de 2026 a les 06:17

Les llenties són un clàssic de la cuina de casolana de tota la vida, però no sempre queden igual de saboroses. Una àvia catalana, viral a xarxes, ha explicat quin és el seu secret per donar-los un gust molt més intens, i d'una manera molt més simple del que pot semblar.

Es tracta de l’Alfonsa, coneguda pel seu perfil a xarxes, on comparteix receptes tradicionals amb un toc casolà, i en un dels seus vídeos més populars, defensa que el secret per unes bones llenties és afegir-hi comí, una espècia que sovint passa desapercebuda, però que transforma completament el plat. Segons explica, una petita quantitat de comí és suficient per potenciar el sabor de les llenties i fer-les molt més aromàtiques.

El secret del seu guisat és una combinació molt concreta d’espècies: comí molt, pebre vermell dolç, pebre negre i safrà. El comí, protagonista indiscutible, potencia el sabor i càlid i ajuda a fer la digestió més lleugera. Per a l’Alfonsa, aquest equilibri marcava la diferència entre unes llenties correctes i unes de memorables, i defensa que no cal complicar-se amb receptes elaborades, ja que amb bons ingredients i petits trucs com aquest, es pot aconseguir un resultat excel·lent.

El pas a pas

Pel que fa a l’elaboració, segueix una pauta clara: daurar primer les costelles de porc amb una quantitat mínima d’oli d’oliva verge extra, afegir les llenties sense remull previ i deixar que tot es cogui a foc lent. Després hi incorpora la ceba, l'all, el tomàquet, el pebrot i el llorer, sense complicacions innecessàries. El resultat és un guisat melós i aromàtic que millora després d’uns minuts de repòs abans de servir-lo a taula.

