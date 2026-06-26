L'error que molta gent comet amb les amanides a l'estiu: «Arribes a la nit amb molta gana»

Les altes temperatures acostumen a fer que el cos demani plats més lleugers i refrescants, com ara amanides, gaspatxos, cremes fredes, fruita de temporada o iogurts. Tot i això, a l'estiu, la calor fa disminuir la gana i mantenir un tipus d'alimentació equilibrada i variada és més complicat.
Segons explica la nutricionista Klau Gago al seu vídeo d'Instagram, aquest és un dels errors més comuns durant l'estiu i pot acabar traduint-se en una manca d'energia o més sensació de gana al llarg del dia. Per aquest motiu, recomana, sortir de la rutina alimentària de les amanides i tastar altres plats variats i frescs que puguin aportar els nutrients adequats per mantenir el cos actiu i saludable durant l'estiu.
L'error més habitual de les amanides d'estiu
Que un plat sigui fresc no implica necessàriament que cobreixi totes les necessitats nutricionals. Les proteïnes, els greixos saludables, les vitamines, els minerals i una aportació energètica adequada continuen sent imprescindibles per preservar la massa muscular i mantenir un sistema immunitari fort.
Per això, Gago considera que la clau no és menjar igual que durant l'hivern, sinó adaptar els àpats a l'estiu sense renunciar a una alimentació completa i equilibrada. La nutricionista explica que moltes amanides es basen únicament en vegetals com enciam, tomàquet o cogombre, aliments que aporten fibra i hidratació, però que sovint resulten insuficients com a plat principal. Per convertir-les en un àpat complet, recomana incorporar-hi una font de proteïna: ous, llegums, pollastre o peix; i complementar-les amb greixos saludables, com l'oli d'oliva verge extra, l'alvocat o un grapat de fruits secs.
Menjar lleuger no és menjar poc
Per a la nutricionista, un dels grans errors de l'estiu és confondre una alimentació lleugera amb una alimentació insuficient. Moltes persones substitueixen els àpats complets per amanides molt simples, fruita o sucs amb la idea que així es trobaran millor o perdran pes més ràpidament. Segons Gago, aquesta estratègia acostuma a tenir l'efecte contrari: menys energia, més gana, més necessitat de picar entre hores i una sensació persistent que el cos continua reclamant aliments.
"Menjar lleuger pot estar bé, sempre que el menjar continuï aportant proteïna, greixos saludables, vitamines, minerals i energia suficient", conclou Gago. Això implica assegurar una alimentació variada perquè l'organisme pugui funcionar correctament també durant els mesos de més calor.