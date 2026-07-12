Ni llimona ni vinagre: els dos ingredients que tens a casa per netejar i perfumar de manera natural

Mantenir la casa neta no sempre requereix recórrer a productes de neteja específics. Cada vegada més persones opten per alternatives naturals que, a més de ser econòmiques, permeten reduir l'ús de substàncies químiques. Entre aquestes opcions destaca una barreja poc habitual, però efectiva: el bicarbonat de sodi i el suc de taronja.
A diferència d'altres remeis casolans molt coneguts, com la llimona o el vinagre, aquesta combinació aprofita les propietats de tots dos ingredients. El bicarbonat és conegut per la seva capacitat per neutralitzar les males olors i actuar com un desgreixant suau, mentre que el suc de taronja aporta àcids naturals que ajuden a desfer la brutícia més incrustada i deixen una olor fresca a les superfícies.
Una barreja útil per a la cuina i el bany
Aquest remei és especialment útil per a la neteja de zones com la cuina o el bany, on s'acumulen greixos, restes de sabó i males olors. També es pot aplicar en superfícies d'acer inoxidable, a l'interior de la nevera o en altres espais on es vulgui eliminar la brutícia sense recórrer a productes més agressius.
Per fer servir aquesta barreja es poden seguir dos mètodes. El primer consisteix a combinar bicarbonat amb suc de taronja fins a obtenir una pasta i, un cop preparada, s'aplica sobre la superfície que es vol netejar, es deixa actuar uns minuts i després es retira amb un drap humit. Aquesta fórmula ajuda a desprendre els residus incrustats de manera mecànica i aprofita l'efecte netejador dels dos ingredients.
Una altra opció és utilitzar primer una pasta feta amb bicarbonat i aigua. Després de deixar-la actuar uns minuts i retirar-la, es pot passar un drap humitejat amb suc de taronja per potenciar la neteja i deixar una aroma més agradable. Aquest procediment també és recomanable per a la neteja de la nevera, un dels electrodomèstics on més sovint s'acumulen olors persistents. Tot i això, aquesta solució casolana no substitueix una neteja profunda quan hi ha brutícia molt adherida o acumulacions importants, sinó que es presenta com una alternativa pràctica per al manteniment habitual de la llar.