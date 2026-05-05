El suc natural que potencia l'efecte dels antibiòtics, segons un estudi científic

Les infeccions d'orina són cada vegada més comunes entre la població mundial. Segons alguns estudis, més de 400 milions de persones pateixen alguna infecció d'aquesta mena i els epidemiòlegs calculen que la meitat de les dones, com a mínim, patiran una infecció d'orina una vegada a la vida.
Els experts recorden que la majoria d'aquestes infeccions s'acostumen a originar a causa del bacteri Escherichia coli, motiu pel qual la millor manera de tractar-les és prendre antibiòtic. Generalment, els metges prescriuen fosfomicina per abordar aquesta tipologia d'infeccions. Ara bé, en els darrers anys, davant l'auge de reticències a prendre antibiòtics, algunes persones han començat a explorar alternatives.
Una de les que ha agafat més força és el suc de nabius. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Investigació Científica de Montreal (Canadà), aquest suc pot potenciar els efectes dels antibiòtics, especialment sobre els bacteris que s'han cultivat en un laboratori. En concret, d'acord amb les xifres, el 72% dels bacteris d'E.coli de laboratori tenen menys efecte quan es tracten amb antibiòtic combinat amb suc de nabius.
El suc de nabius, un remei natural
Eric Déziel, autor de l'estudi, assegura que la investigació és prometedora, però encara es mostra prudent, ja que cal fer-ne molta més recerca. De moment, els primers indicis revelen que consumir aquesta fruita en suc és beneficiós per a la salut, tot i que el seu impacte és major si el producte es consumeix en la seva totalitat, de forma sòlida.
D'acord amb les informacions publicades en aquest estudi científic canadenc, el suc de nabius és un gran remei natural per a moltes infeccions. Ara bé, cal tenir en compte que, per si sol, no té efecte, sinó que contribueix a potenciar els efectes d'alguns antibiòtics. A més, la investigació només se centra en les infeccions d'orina.